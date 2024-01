Con l’inizio del 2024, le attese per i prossimi prodotti Apple sono ad un livello di fervente anticipazione. Ma, mentre alcuni dispositivi sono pronti a fare il loro ingresso sul mercato, altri sembrano rimanere in sospeso. Uno di questi è l’iPhone SE di quarta generazione, originariamente previsto per un debutto primaverile. Con un design ereditato dall’iPhone 14, schermo OLED, Face ID e una generosa batteria, oltre al primo utilizzo del modem 5G di Apple, questo dispositivo sembra rimandato, forse al 2025, sorprendendo gli appassionati che si aspettavano un ciclo biennale.

Un altro prodotto che non vedremo presto è l’AirTag di seconda generazione. Nonostante il successo del primo modello nel 2021, l’analista Ming-Chi Kuo suggerisce che la produzione di massa dell’AirTag di nuova generazione richiederà ancora del tempo, slittando la sua potenziale uscita al 2025. Nel frattempo, l’attenzione di Apple sembra concentrarsi sull’Apple Vision Pro, un progetto che attira l’interesse degli utenti.

Apple 2024: Le aspettative per il nuovo anno e i prodotti che non vedremo più

Uno dei dispositivi più attesi del momento è sicuramente l’Apple Watch Ultra con display microLED, che subisce anch’esso un ritardo. Nonostante le voci di uno schermo OLED, la nuova tecnologia microLED, che offre maggiore luminosità e una riproduzione dei colori migliorata, sembra ancora non pronta per il mercato. Si parla di uno schermo che dona alle immagini una qualità quasi pittorica sul vetro, ma la sua introduzione dovrà attendere uno o due anni.

Insomma, mentre alcune attese per il 2024 sono mantenute, come la potenziale presentazione di un iMac Pro, altri dispositivi, come l’iPhone SE di quarta generazione, l’AirTag di seconda generazione e l’Apple Watch Ultra, sfidano le previsioni temporali, sottolineando le complesse sfide della tecnologia futura. Resta da vedere se Apple riserverà sorprese nel corso dell’anno.