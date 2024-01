Auto elettriche in Italia: quali sono i modelli più venduti nel 2023?

Il mercato dell’auto in Italia ha registrato un notevole aumento nel 2023, con un totale di 1.566.448 auto nuove immatricolate, rappresentando una crescita significativa del 19% rispetto al 2022. Nonostante questo dato positivo, le vendite di auto elettriche nel Paese stentano a decollare come sperato, mantenendosi fermi al 4,2% di quota di mercato, con un totale di 66.679 unità vendute nei 12 mesi.

Sebbene le auto elettriche abbiano registrato una crescita del 34,5% nelle immatricolazioni, la loro presenza sul mercato rimane limitata. La top ten del 2023 rivela i modelli a batteria più apprezzati dal pubblico italiano.

Le auto elettriche più vendute in Italia

Al primo posto della classifica troviamo la Tesla Model Y, con un impressionante numero di 8.587 unità immatricolate nel corso dell’anno. Questa wagon a batterie, proposta da Elon Musk, offre versioni con trazione a 2 o 4 ruote motrici, con prezzi a partire da 47.970 euro. La variante top di gamma, con una potenza di 393 kW (534 Cv), vanta un’autonomia fino a 514 km e prestazioni da pista notevoli.

La seconda posizione è occupata dalla Tesla Model 3, con 7.385 unità immatricolate. Questa berlina a zero emissioni offre pacchi batteria da 53 o 79 kWh, garantendo un’autonomia massima di 629 km. Con prezzi a partire da 43.470 euro, la Model 3 presenta prestazioni di riferimento, con una versione che raggiunge i 201 km/h in 4,4 secondi.

La Fiat Nuova 500 si trova invece al terzo posto con 4.749 unità immatricolate nel 2023. Questa best seller del Lingotto è dotata di motorizzazioni da 70 e 87 kW (95/118 Cv) e batterie da 23 o 42 kWh, offrendo un’autonomia massima di 331 km. Disponibile in diverse varianti, con prezzi a partire da 28.950 euro per la versione berlina, la Nuova 500 è apprezzata per il suo design iconico.

Al quarto posto si colloca la SmartEQFortwo, con 4.639 unità vendute nel 2023. Nonostante sia destinata a uscire di produzione a metà 2024, questa vettura continua a riscuotere successo grazie al suo motore da 60 kW (82 Cv) e alla batteria da 18 kWh, garantendo un’autonomia di 133 km. Il costo di partenza di questo modello è di 25.210 euro.

Gli altri posti in classifica

La Dacia Spring, elettrica low cost del gruppo Renault, si posiziona al quinto posto con 2.267 unità immatricolate. Proposta a partire da 21.450 euro, offre un abitacolo per 4 persone e un bagagliaio da 270 litri. Con motori da 33 e 48 kW, alimentati da una batteria da 26 kWh, l’autonomia raggiunge i 230 km.

La sesta posizione è occupata dall’Audi Q4 e-tron, con 2.147 unità immatricolate. Offerto in diverse versioni a trazione posteriore o integrale, questo modello entry level della Casa di Ingolstadt presenta una potenza fino a 250 kW (340 Cv), un’autonomia massima di 545 km e un prezzo base di almeno 56.650 euro.

La Renault Mégane E-Tech si colloca al settimo posto con 2.109 unità vendute. Disponibile a partire da 38.050 euro, offre due versioni con potenze da 96 e 160 kW, e una autonomia di 470 km nelle varianti top con batterie da 60 kWh.

All’ottavo posto troviamo la Peugeot e-208, con 2.045 unità immatricolate. Dotata di un motore da 100 o 115 kW e una batteria da 51 kWh, questa elettrica offre un’autonomia fino a 400 km e prestazioni di rilievo. I prezzi partono da 35.080 euro.

La MG MG4 si posiziona al nono posto con 2.033 unità vendute nel 2023. Con motori da 125, 150, 180 e 325 kW, alimentati da batterie da 51 o 77 kWh, questa vettura vanta un’autonomia fino a 450 km. Il prezzo di partenza è di 30.790 euro.

Chiude la top 10 il modello Renault Twingo Electric, con 1.697 unità immatricolate. Disponibile in tre versioni e con prezzi a partire da 24.050 euro, questa utilitaria offre un motore da 60 kW e una batteria da 22 kWh, garantendo un’autonomia di 189 km.