Polestar prosegue la sua stretta collaborazione con Google al CES 2024 di Las Vegas, presentando le ultime innovazioni destinate ai veicoli dotati di integrazione Google. Queste nuove funzionalità stanno per essere integrate nei modelli Polestar, portando ulteriori miglioramenti all’esperienza di guida, con particolare attenzione a Polestar 3, attualmente in mostra presso lo stand Android di Google al CES.

L’importanza della collaborazione tecnologica con Google

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, sottolinea l’importanza della partnership con Google, definendola uno dei partner tecnologici più rilevanti. Dal lancio di Polestar 2 oltre tre anni fa, l’ecosistema Android Automotive OS si è esteso notevolmente, introducendo numerose nuove app e funzionalità. Questa collaborazione continua a portare nuove caratteristiche per i proprietari di veicoli Polestar, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza non solo su Polestar 2 ma anche sui futuri modelli, come Polestar 3 e Polestar 4.

Una delle nuove funzionalità presentate è la possibilità di pianificare itinerari tramite Google Maps su dispositivi Android o iOS e inviarli direttamente al sistema di navigazione integrato nella Polestar 2. Questo offre una maggiore comodità agli utenti, semplificando la pianificazione dei viaggi e migliorando l’interazione tra il dispositivo mobile e l’auto.

Un’altra innovazione è l’introduzione del browser Google Chrome in versione beta per Polestar 2. Dopo il lancio del browser Vivaldi nel 2021, Polestar continua a offrire un’esperienza di navigazione avanzata ai conducenti, ora con la possibilità di utilizzare il familiare browser Chrome durante le soste, rendendo l’esperienza di guida più integrata e familiare.

Un’esperienza di guida arricchita

Il CEO Ingenlath sottolinea l’importanza di queste nuove funzionalità, evidenziando come esse vadano a migliorare ulteriormente l’esperienza di guida e confermano l’impegno di Polestar nel fornire tecnologie all’avanguardia ai propri clienti.

La collaborazione tra Polestar e Google rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di veicoli sempre più connessi e avanzati dal punto di vista tecnologico, rispecchiando l’impegno di entrambe le aziende nell’innovazione continua.

Guardando al futuro, il marchio Polestar prevede di lanciare ulteriori veicoli elettrici, con Polestar 4 già annunciato e Polestar 5 e Polestar 6 in arrivo. Il progetto Polestar 0, con l’obiettivo ambizioso di creare un’auto di serie veramente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030, riflette l’impegno dell’azienda nella sostenibilità ambientale e nell’azione contro la crisi climatica.

Un’alleanza per la sostenibilità e l’innovazione

La collaborazione tra Polestar e Google al CES 2024 rappresenta un importante passo avanti nel settore dell’automotive, evidenziando il ruolo cruciale della tecnologia nella definizione del futuro della mobilità. Le nuove funzionalità presentate promettono di arricchire notevolmente l’esperienza di guida, anticipando un panorama automobilistico sempre più connesso e intelligente. La continua innovazione e la collaborazione tra aziende chiave del settore indicano una direzione promettente per l’evoluzione del trasporto su strada.