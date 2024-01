Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno recentemente annunciato una partnership con Samsung Electronics, svelando un progetto ambizioso per migliorare la connettività tra gli spazi residenziali e l’esperienza di guida. L’accordo si concentra sulla realizzazione dei servizi Car-to-Home e Home-to-Car, puntando a creare un ambiente di vita intelligente e connesso.

L’iniziativa consentirà ai clienti di Hyundai e Kia di controllare e gestire dispositivi digitali in casa attraverso comandi vocali e touch mediante i sistemi di infotainment delle loro auto. Inversamente, potranno supervisionare e comandare diverse funzioni del veicolo tramite altoparlanti AI, TV e app per smartphone, grazie all’integrazione dei servizi per auto connesse dei produttori automobilistici e la piattaforma Internet of Things (IoT) di Samsung, “SmartThings”.

Hyundai, Kia e Samsung Electronics: Una collaborazione innovativa per abbattere i confini tra spazi abitativi e mobilità

Hyundai e Kia si impegnano a espandere questi servizi anche a livello internazionale, sviluppando sistemi di infotainment avanzati attraverso aggiornamenti over-the-air (OTA) e USB, garantendo un’esperienza completa e senza soluzione di continuità sia in casa che in auto.

Questo significa, per esempio, che, prima ancora di raggiungere la propria abitazione, gli utenti potranno attivare la “Modalità Home” tramite comandi vocali per regolare condizionatori d’aria, purificatori d’aria e robot aspirapolvere, creando un ambiente confortevole. Allo stesso modo, prima di partire, la “Modalità Away” spegne luci superflue e attiva l’aspirapolvere robot, offrendo una casa pulita al rientro.

I servizi Car-to-Home e Home-to-Car saranno ulteriormente potenziati per veicoli elettrici, permettendo la gestione dell’utilizzo energetico sia in casa che nel veicolo, con la possibilità di regolare i tempi di ricarica ottimali.