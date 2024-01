La tradizionale mobilità può essere superata, Hyundai parte da quest’idea, e dal tema “Ease Every Way“, per spiegare nel corso del CES 2024 di Las Vegas la propria visione che permetta una alimentazione ad idrogeno, con alle spalle software guidati dall’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dell’azienda è quello di creare ambienti di vita sani e piacevoli, basandosi su tre valori universali: sicurezza, libertà ed equità nel mondo. L’impatto ambientale deve essere assolutamente minimo, per questo motivo Hyundai ha già annunciato il suo impegno alla neutralità carbonica entro la fine dell’anno 2050, con l’utilizzo del 100% dell’energia rinnovabile entro il 2045.

Per raggiungere la massima sostenibilità, l’idrogeno deve svolgere un ruolo fondamentale, infatti l’emissione di sola acqua non può che ridurre l’impatto sull’ambiente, pensando prima di tutto a soluzioni ad idrogeno nei camion, autobus, autovetture e simili, ma non solo. La transizione energetica deve essere rapida e coinvolgere tutto il Gruppo, così da poter far convergere tutte le conoscenze in un unico spazio, incoraggiando in primis il pubblico ad acquistare vetture Fuel Cell.

Hyundai: tante idee innovative

I progetti sull’idrogeno non si fermano qui, il Gruppo sta lavorando duramente per sviluppare una tecnologia di produzione di idrogeno a ricircolo, così da riuscire a trasformare gli inquinanti in idrogeno pulito, da utilizzare una seconda volta per altri scopi. Gli approcci sono due: Waste-to-Hydrogen (con la fermentazione dei rifiuti organici, che porta alla creazione di biogas) o Plastic-to-Hydrogen (fusione dei rifiuti plastici non riciclabili, con successiva gassificazione della plastica fusa e produzione dell’idrogeno). Il progetto è attualmente attivo in varie parti del mondo, principalmente in Indonesia, dove lo Stato ha mostrato interesse verso lo stesso, nell’idea di riuscire a raggiungere la neutralità carbonica.