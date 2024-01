Nel 2008, un cittadino olandese, Erik van Sabben, rivestì un ruolo decisivo nell’operazione congiunta degli Stati Uniti e di Israele volta a sabotare il programma nucleare iraniano. All’età di 36 anni, van Sabben si infiltrò con successo in un complesso nucleare iraniano, rilasciando il noto virus Stuxnet e compromettendo così l’intero programma nucleare del paese. La pubblicazione olandese Volkskrant ha riportato queste informazioni dopo una dettagliata indagine durata due anni.

Quando gli alleati tradiscono

Inizialmente, si pensava che l’infiltrato fosse un ingegnere iraniano, ma le nuove prove indicano chiaramente un cittadino olandese responsabile dell’installazione di Stuxnet presso l’impianto di arricchimento di Natanz. Erik van Sabben si introdusse nel complesso nucleare sotterraneo a Natanz, dove installò il sofisticato virus in diversi dispositivi informatici. Secondo Volkskrant, lo sviluppo di questo software comportò una spesa superiore a un miliardo di dollari, mentre il governo olandese non era a conoscenza dell’operazione condotta dall’AIVD. Questa azione causò il malfunzionamento di numerose centrifughe nucleari, ritardando il programma nucleare iraniano di diversi anni.

I servizi segreti olandesi AIVD e MIVD erano consapevoli della loro partecipazione al sabotaggio del programma nucleare iraniano, ma ignoravano che il loro agente avrebbe introdotto il virus Stuxnet. Una fonte dei servizi segreti ha dichiarato al Volkskrant: “Gli americani ci hanno usato“. Il comitato “Stiekem“, responsabile di informare le principali forze politiche del paese sulle azioni dei servizi segreti, non era a conoscenza dell’implicazione olandese in quest’operazione.

Dopo il successo del sabotaggio, Erik van Sabben lasciò immediatamente l’Iran e morì in un incidente motociclistico due settimane dopo, nei pressi della sua residenza a Dubai. Reclutato dall’AIVD nel 2005, il suo background tecnico, i contatti nella regione e i legami con l’Iran lo resero l’agente ideale per questa missione.

La fine giustifica i mezzi? Il caso Stuxnet col senno di poi

Restano ancora molte domande senza risposta, tra cui se van Sabben fosse consapevole dell’utilizzo del potente virus Stuxnet e perché il governo olandese non fosse informato dell’operazione. Dopo la pubblicazione del reportage del Volkskrant, vari parlamentari hanno richiesto chiarimenti, ma i servizi segreti hanno dichiarato di non poter commentare pubblicamente. Un dirigente anonimo dell’AIVD ha suggerito che il governo potrebbe non essere stato informato deliberatamente a causa delle potenziali conseguenze politiche.

Questa vicenda solleva interrogativi etici sulla manipolazione dei servizi segreti di altri paesi per missioni segrete e sulle possibili conseguenze a lungo termine.