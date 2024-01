Honda ha annunciato ufficialmente oggi la sua ambiziosa iniziativa “Honda 0 Series“, un nuovo capitolo nella loro storia automobilistica incentrato su veicoli elettrici (EV). Questa nuova serie di veicoli è progettata per essere lanciata a livello globale a partire dal 2026, e la presentazione è avvenuta con grande pompa al CES 2024 di Las Vegas, Nevada, negli Stati Uniti. Due concetti innovativi, Saloon e Space-Hub, hanno fatto il loro debutto mondiale, suscitando grande attenzione e anticipando le caratteristiche rivoluzionarie che definiranno la prossima generazione di veicoli elettrici Honda.

Honda rivela la sua incredibile ‘Honda 0 Series’

Il marchio automobilistico giapponese, che basa la sua attività sullo slogan globale “The Power of Dreams – How we move you”, ha dichiarato che la Honda 0 Series rappresenta il loro impegno per la creazione di prodotti e servizi di mobilità che superano i confini temporali e geografici, consentendo alle persone di ampliare le loro capacità e possibilità. L’obiettivo è diventare una forza trainante per far progredire la società attraverso la realizzazione dei sogni di un numero sempre crescente di individui.

Honda, in linea con la crescente preoccupazione per l’ambiente, ha dichiarato il proprio impegno per la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, unendosi alla corsa globale verso la sostenibilità. L’azienda mira a raggiungere la completa elettrificazione della sua gamma di veicoli, puntando al 100% delle vendite di veicoli elettrici e Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) a livello globale entro il 2040.

La Honda 0 Series si presenta come un nuovo capitolo nell’evoluzione del marchio, simboleggiato anche dal debutto di un nuovo logo “H” esclusivamente dedicato ai modelli EV di prossima generazione. Questa serie di veicoli elettrici rappresenta un approccio innovativo e un ritorno alle radici, con la volontà di creare veicoli completamente nuovi partendo da zero.

Compatti, leggeri e intelligenti

Uno degli elementi chiave di questa iniziativa è la concezione di veicoli “compatti, leggeri e intelligenti“. Questo approccio mira a superare le sfide tradizionali legate ai veicoli elettrici, come le dimensioni ingombranti dovute alle batterie di grandi dimensioni, puntando a un design compatto, prestazioni di guida sportive e un’intelligenza avanzata.

Tra le caratteristiche più rilevanti della Honda 0 Series, spicca la possibilità di connettere i veicoli all’ecosistema Internet delle cose (IoT). Grazie alle tecnologie IoT e al sistema operativo originale di Honda, i veicoli della serie 0 offriranno un’esperienza di guida arricchita da una connettività avanzata. Il veicolo apprenderà le preferenze dell’utente, offrendo suggerimenti personalizzati riguardo alla musica e interagendo con il conducente in modo più intuitivo.

La serie comprende modelli chiave come Saloon, la punta di diamante della gamma, che incarna il concetto “compatto, leggero e intelligente”. Saloon presenta un design affascinante con un profilo sportivo e un’architettura EV dedicata, offrendo uno spazio interno sorprendentemente ampio. L’utilizzo di materiali sostenibili sia per gli interni che per gli esterni dimostra l’attenzione di Honda all’ambiente.

Una rinascita elettrica

La serie promette di offrire una “gioia di guida” senza precedenti grazie alle tecnologie di dinamica ed elettrificazione di Honda. Il modello Saloon adotta un sistema di sterzo-by-wire e un avanzato sistema di gestione del movimento per un controllo ottimale in varie situazioni di guida. Questo approccio si propone di elevare il piacere di guida in un’era dominata dai veicoli elettrici.

La Honda 0 Series non trascura l’efficienza elettrica, puntando a una tecnologia di e-Axles con elevata efficienza di conversione energetica. L’obiettivo è garantire un’autonomia adeguata riducendo al minimo le dimensioni della batteria, rispondendo così alle preoccupazioni legate al “tempo di ricarica” e al “degrado della batteria”. Honda mira a ridurre il tempo di ricarica dal 15% all’80% a soli 10-15 minuti per i modelli che saranno lanciati nella seconda metà del decennio.

La casa automobilistica si impegna a limitare il degrado della capacità della batteria (autonomia) al di sotto del 10% dopo 10 anni di utilizzo, sfruttando tecnologie avanzate di controllo basate su una vasta quantità di dati provenienti da oltre un milione di veicoli elettrificati Honda.

I pilastri dell’innovazione

La Honda 0 Series si presenta come una pietra miliare nell’evoluzione della mobilità sostenibile, abbracciando l’innovazione e l’impegno per la neutralità delle emissioni. Questa serie non solo ridefinisce la percezione dei veicoli elettrici, ma pone Honda come pioniere nella creazione di un futuro in cui la mobilità è non solo ecologica ma anche estremamente gratificante per i conducenti. Con questa iniziativa, Honda si posiziona in prima linea nella guida di un cambiamento significativo nel settore automobilistico globale, anticipando le esigenze della società e progettando soluzioni avanzate che rispondono alle sfide ambientali contemporanee.