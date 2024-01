Unieuro, SUPER SCONTI disponibili su iPhone e Samsung

Stanno arrivando molteplici offerte con questo nuovo anno e per tale motivo gli utenti vanno in panico. Questo stato si verifica semplicemente perché molti non sanno cosa acquistare non essendo bene indirizzati, mentre altri hanno paura di perdersi le grandi offerte. Proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di segnalare le grandi soluzioni messe a disposizione da un colosso assoluto dei grandi magazzini in Italia, ovvero Unieuro.

Unieuro, le migliori promo in assoluto sono sulla tecnologia: ecco degli esempi

Molte molte offerte importanti sono ancora disponibili su Unieuro e con prezzi in scadenza nei prossimi giorni.

Il più classico degli esempi arriva da uno dei tablet più acquistati degli ultimi due anni, ovvero l’iPad di Apple quello di nona generazione. La versione da 10,2″ di ampiezza, Wi-Fi e con 64 giga di memoria interna in grigio siderale, costa oggi 359 € e non 439 €.

Non poteva mancare all’appello su Unieuro uno degli smartphone più acquistati, ovvero l’iPhone 11. Nella variante da 128 giga e nella colorazione nera, questo prodotto costa oggi 579 € con 30 € di sconto.

Gli amanti dei computer non possono passare oltre una grande promozione, quella che riguarda l’ASUS VivoBook 15. Al suo interno ci sono ottime componenti hardware come un processore Intel Core i5-1235U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo al posto di 749,90 €, oggi è di 579 €.

Se stavate cercando il vostro nuovo smartwatch, oggi siete al cospetto di uno dei più belli e curiosi. Ecco il Google Pixel Watch 2 con display AMOLED da 41 mm di ampiezza e in versione GPS e Wi-Fi. Il prezzo è di 329 €.