L’operatore telefonico virtuale Very Mobile vanta già un catalogo di offerte super e, anche per queste prime settimane del 2024, sarà possibile attivare tante proposte interessanti. Una delle offerte più super è la nuova Very Promo Flash Back che include a basso costo tantissimi giga per navigare. Vediamo qui di seguito alcune offerte dell’operatore.

Very Mobile, tante offerte fantastiche per questi primi giorni del 2024

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha iniziato il nuovo anno continuando a proporre tante super offerte. Come già accennato in apertura, tra queste una delle più interessanti è l’offerta mobile denominata Very Promo Flash Back. Quest’ultima è un’offerta fantastica ma limitata nel tempo. Gli utenti, infatti, avranno pochi giorni altri per poterla attivare.

L’offerta in questione rimarrà infatti disponibile all’attivazione fino al prossimo 15 gennaio 2024. L’offerta include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati ma non solo. Include infatti anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 5,99 euro al mese.

L’operatore sta inoltre proponendo anche altre offerte di rete mobile. È infatti disponibile un’altra super offerta che arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti. Il costo in questo caso è di 6,99 euro al mese. Entrambe le offerte sono però riservate ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad, CoopVoce e Fastweb. L’operatore sta anche proponendo un’offerta solo dati con ben 300 GB di traffico dati.