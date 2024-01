Unieuro parte da 1 € sul nuovo catalogo, offerte ASSURDE battono Expert

Il periodo è quello giusto per fare acquisti, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento. Sono arrivati i saldi e anche la tecnologia ne risente in maniera positiva, sia lato web che lato negozi fisici. Qui a dominare è come sempre il colosso Unieuro, che con le sue offerte sta riuscendo a mettere in difficoltà le altre realtà.

Oggi ci sono numerosi sconti che riguardano la tecnologia, compresi gli smartphone, i giochi e molto altro ancora. In basso c’è una panoramica generale.

Unieuro, queste sono le migliori offerte di giornata che trovate sul sito ufficiale

Chi dà uno sguardo al sito ufficiale di Unieuro, può trovare in sconto la nuovissima PlayStation 5 di Sony. Questa è presente in versione Slim al prezzo base di 549,90 €. Per quanto riguarda la telefonia, Sony offre una vasta gamma di dispositivi, incluso il Samsung Galaxy A14 con un ampio display da 6,6″ e sistema operativo Android 13, proposto oggi a soli 159,99 €.

Per coloro che cercano il top di gamma, c’è il Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile nella variante da 256 GB di memoria al prezzo di 899 €. Unieuro offre anche la possibilità di acquistare l’ultimo Apple Watch Series 9 nella versione da 45 mm in alluminio, al prezzo di 449 €.

Per gli amanti dei tablet, il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5″ è proposto a 169,99 €. Unieuro offre inoltre una vasta selezione di elettrodomestici e giochi. Si ricorda che gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente sul sito ufficiale o presso i negozi fisici. Per ulteriori dettagli e per effettuare gli acquisti, è sufficiente seguire il collegamento al sito.