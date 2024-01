A partire dal primo gennaio 2024, molti utenti storici di Steam non potranno più giocare utilizzando la piattaforma di Valve. Il motivo è legato alla fine del supporto per alcune versioni di Windows.

In particolare, i sistemi operativi di Microsoft più datati non saranno più supportati ufficialmente da Steam. Il blocco arriverà per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Tutti gli utenti che utilizzeranno queste versioni non riceveranno più alcun tipo di supporto.

Questo significa che i client non saranno più aggiornati e non si riceveranno nuove feature e miglioramenti alla sicurezza. Inoltre, anche il supporto tecnico di Steam non sarà più in grado di aiutare i giocatori alle prese con eventuali problemi legati ai sistemi operativi datati di Microsoft.

In generale, Steam non potrà garantire il corretto funzionamento del client per tutte le versioni di Windows non più supportate. Il team di Valve si aspetta che gli utenti riusciranno a giocare ancora dopo il primo gennaio 2024 ma non è chiaro per quanto tempo.

Si tratta di una decisione difficile ma resa necessaria dalla configurazione stessa del client PC di Steam. La piattaforma si basa su una versione integrata di Google Chrome che non è più compatibile con i sistemi operativi più vecchi.

Per continuare a giocare senza problemi, gli utenti dovranno effettuare il passaggio a Windows 10 o versioni successive, pienamente compatibili con le ultime versioni di Steam. Inoltre, il passaggio è nell’interesse degli stessi utenti in quanto anche Microsoft ha terminato il supporto ufficiale per tutti i sistemi operativi coinvolti e quindi non fornisce più aggiornamenti di sicurezza.