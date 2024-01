L’applicazione Steam, famosa per il suo catalogo di videogiochi disponibili scaricabili a pagamento o per alcuni gratuitamente ha dato un colpo molto forte ai gamer.

Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 non potranno più supportare Steam

L’applicazione più famosa per l’istallazione di videogiochi non verrà più supportata da questi sistemi operativi. Questa modifica fortunatamente interesserà pochi utenti che hanno ancora questi sistemi operativi. Steam ha dichiarato che non si potrà più accedere all’applicazione a partire dal 1° Gennaio del 2024. Gli utenti interessati di conseguenza hanno avuto modo nel corso del 2023 di prendere provvedimenti e aggiornare hardware e sistema operativo nei propri PC (Personal Computer). Mettendo un sistema operativo Windows più recente in maniera tale da avere accesso all’app. Questa novità interesserà solamente il 2% degli utenti, questo dato è stato ottenuto da un sondaggio compiuto proprio da Steam.

Steam va a pari passo con la decisione del browser Google Chrome che non potrà più supportato nelle versioni del sistema operativo di Windows 7, 8, 8.1. A tal punto Steam non potrà più essere operativo senza Chrome. Inoltre Steam necessita di aggiornamenti di sicurezza dell’applicazione che possono essere fatti solamente se si possiede da Windows 10 in poi. Bisogna cambiare il sistema operativo per avere libero accesso a Google Chrome e Steam. Si possono installare sistemi operativi più recenti come Windows 10 o 11. La particolarità di Windows 11, ovvero il nuovo sistema operativo creato da Microsoft è che necessità una componente hardware adeguata. Windows 11, non può essere installato su dei PC con una componente hardware molto vecchia, perchè non funzionerebbe a dovere e potrebbe avere il rischio di avere problemi ai driver con dei malfunzionamenti. Quindi se volete passare a Windows 11, se avete una componente hardware di ultima generazione potete farlo, ma se non volete spendere molti soldi per continuare ad usarlo potete passare a Windows 10.