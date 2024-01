Lancia Ypsilon: un patrimonio di successi in 39 anni di storia

Il marchio Lancia ha festeggiato il secondo anno consecutivo da record, evidenziando una crescita significativa dei volumi pari al 9%. Questo successo è accompagnato dalla conquista della seconda miglior quota di mercato nel segmento B nella storia dell’azienda, attestandosi al 14.9%. In particolare, la Lancia Ypsilon, fiore all’occhiello del marchio, si è affermata come la terza vettura più venduta in Italia nel corso del 2023 e si è posizionata come il secondo modello più venduto all’interno del Gruppo Stellantis.

Lancia celebra il secondo anno record

La Ypsilon, icona della casa automobilistica italiana, ha attraversato 39 anni di successi, quattro generazioni e ha presentato 37 serie speciali distintive. Con oltre tre milioni di unità vendute, questa fashion city car ha confermato la sua popolarità e il suo impatto nel panorama automobilistico. Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha sottolineato il significativo risultato ottenuto nel 2023, dichiarando che la Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota di mercato nel segmento B nella sua storia.

Con 44.743 immatricolazioni nel 2023, la Lancia Ypsilon ha continuato a dominare il mercato automobilistico italiano, registrando una crescita del 9% rispetto all’anno precedente. Questo la colloca come la terza vettura più venduta in assoluto nel Paese e la seconda all’interno del Gruppo Stellantis. La quota di mercato del 14,9% rappresenta un altro importante traguardo per la Ypsilon, sottolineando il suo ruolo chiave nel segmento B.

All’interno del segmento B, la versione ibrida della Ypsilon ha conquistato la leadership di mercato con 39.683 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 46,9%. Ciò sottolinea il crescente interesse per le soluzioni ibride nel contesto automobilistico moderno. Nel frattempo, la versione Ecochic GPL ha ottenuto la terza posizione nella classifica dei modelli più venduti del segmento B alimentato a GPL, con 4.982 unità e una quota del 9,7%.

La storia di successo della Ypsilon

La Lancia Ypsilon, nata come l’auto di tutti i giorni, ha saputo coniugare l’italianità con un design raffinato e un gusto per le cose belle. Definita la “piccola ammiraglia”, questa city car elegante e alla moda ha mantenuto un posizionamento chiaro e distintivo nel corso degli anni. La sua capacità di rimanere attuale e rilevante è evidente nei continui rinnovamenti e nelle numerose serie speciali che hanno interpretato l’evoluzione della società, delle città e dell’ambiente.

Oggi, la Ypsilon si presenta come la vettura più connessa e tecnologica di sempre, integrando funzionalità all’avanguardia come il caricatore del cellulare wireless, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, per la prima volta, la Ypsilon è dotata di una telecamera posteriore per agevolare le manovre di parcheggio in sicurezza. La versione Hybrid EcoChic rappresenta una risposta alle esigenze della mobilità urbana sostenibile, contribuendo a consumare meno ed emettere meno inquinanti.

La Lancia Ypsilon continua a scrivere la sua storia di successo, adattandosi alle esigenze contemporanee e dimostrando come la combinazione di stile, innovazione e connettività possa consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama automobilistico. La sua capacità di evolversi senza perdere la propria identità la rende un’icona intramontabile nell’industria automobilistica.