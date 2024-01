L’attuale Lancia Ypsilon, è un progetto che ha segnato un’epoca, ma ora sta per lasciare spazio a una nuova generazione completamente rivisitata. Stellantis, il conglomerato italo-francese, sta svelando gradualmente una serie di dettagli riguardo la prossima Ypsilon. In particolare, al momento possiamo esplorare una nuova immagine che offre uno sguardo affascinante sul futuro della nuova vettura elettrica.

Nuovi dettagli della Lancia Ypsilon 2024

Questo ultimo teaser rilasciato rappresenta il quarto dettaglio ufficiale della nuova Lancia Ypsilon. La nuova auto del marchio sembra distanziarsi nettamente dalla sua progenitrice. Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha commentato questo nuovo svelamento affermando che questa nuova “rivelazione” che mostra il lato posteriore della nuova Lancia Ypsilon, riflette il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale. In particolare, gli iconici fari LED posteriori rotondi, che richiamano la vittoriosa Lancia Stratos, incorniciano il logo Lancia, in un perfetto dialogo tra purezza e radicalità anche grazie alla scritta Ypsilon sottostante.

Analizzando l’immagine, emergono chiaramente dettagli del posteriore, con i già citati fari LED rotondi, un omaggio all’anima sportiva del marchio, notoriamente incarnata dalla Lancia Stratos dei tempi d’oro, una vettura che continua ad essere ricercata anche nelle versioni incidentate. La Y stilizzata disposta orizzontalmente all’interno dei fanali aggiunge un tocco distintivo al design complessivo, unendo la tradizione alla modernità.

È interessante notare che il reveal ufficiale di questo modello è programmato per il prossimo mese di febbraio 2024. In quell’occasione, si avrà l’opportunità di ammirare in anteprima assoluta l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Si tratta di una vettura totalmente elettrica, un segno tangibile dell’orientamento del marchio verso la sostenibilità nel settore automobilistico. Questa edizione limitata sarà prodotta in soli 1.906 esemplari numerati e certificati, dettaglio che conferisce un carattere esclusivo al modello rendendolo ancora più appetibile per tutti gli appassionati. Una vera chicca per chiunque avrà la fortuna di possederne una.

Dunque, la nuova Lancia Ypsilon si presenta come un’evoluzione significativa del precedente modello, incorporando un design che celebra l’eredità della marca e al contempo abbraccia una visione contemporanea. Il suo imminente debutto suscita grande attesa e, con le promesse di innovazione e sostenibilità, sembra destinata a lasciare un’impronta duratura nel panorama automobilistico.