Boom nel Mercato per gli Smartphone Apple e Samsung nel 2023

Mentre le vendite globali degli smartphone hanno subito un calo del 2% nel 2023, il segmento degli smartphone di fascia alta, con prezzi di vendita al dettaglio di almeno 600 dollari, ha registrato una crescita del 6%, raggiungendo un valore di 115 miliardi di dollari. Secondo i dati di Counterpoint Research, la quota di mercato degli smartphone “premium” è più che triplicata dal 2016, passando dal 6% al 24%. Nel settore premium, i dispositivi ultra-premium, con un prezzo di almeno mille dollari, hanno catturato addirittura oltre un terzo delle vendite totali.

Leaders del Mercato smartphone Premium: Apple e Samsung

La società di Cupertino, la Apple, domina il mercato premium con una quota del 48%. Il successo dei nuovi modelli di iPhone ha contribuito significativamente a questa posizione di leadership. Al secondo posto c’è poi la società sud-coreana Samsung, che detiene il 29% della quota di mercato. È la vasta gamma di dispositivi premium, inclusi i modelli della serie Galaxy S e Galaxy Z, ad essere ciò che ha permesso alla società di superare e sconfiggere tutti i suoi competitor.

Durante il 2023, anche diversi altri produttori hanno registrato una notevole crescita nel mercato di fascia alta:

Oppo: con una crescita del 35%, trainata dal successo della serie Find X5;

con una crescita del 35%, trainata dal successo della serie Find X5; Vivo: con aumento pari al 30%, grazie alla popolarità della serie X80;

con aumento pari al 30%, grazie alla popolarità della serie X80; Honor: con una crescita del 100%, guidata dalla serie Magic4.

La crescente domanda di smartphone con funzionalità avanzate è uno dei principali motori di questa crescita. I consumatori, infatti, cercano dispositivi con display ad alta risoluzione, fotocamere di qualità superiore, tecnologia 5G e dispositivi pieghevoli. Questa crescita mostra come i consumatori siano interessati anche a modelli non convenzionali e preferibili per il loro costo o per le loro specifiche tecniche. Nei mercati emergenti, anche la crescita del reddito ha alimentato la domanda di smartphone premium, estendendo il pubblico interessato ai prodotti di fascia alta. La maggiore competizione tra i principali produttori spinge poi l’innovazione e rende questi dispositivi più accessibili grazie a promozioni stagionali e opzioni di finanziamento.

Il mercato degli smartphone premium è dunque in costante espansione, con Apple e Samsung saldamente al comando, mentre nuovi giocatori stanno emergendo con proposte innovative per attirare i consumatori. La crescente disponibilità economica e la continua corsa all’innovazione promettono un futuro dinamico per il settore degli smartphone di fascia alta.