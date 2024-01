LIDL: Aspirapolvere senza fili in stile Dyson in OFFERTISSIMA

L’assortimento di Lidl comprende alimentari freschi, surgelati, prodotti per la casa, abbigliamento, articoli per la casa, e una varietà di articoli non alimentari che cambiano regolarmente a seconda delle offerte settimanali. L’approccio di Lidl, inoltre, si basa sulla riduzione dei costi, offrendo prodotti di qualità a prezzi molto competitivi.

Oltre agli articoli di consumo quotidiano, Lidl presenta regolarmente offerte speciali su prodotti non alimentari, elettrodomestici, articoli per la casa, attrezzi da giardino e molto altro. Ma attenzione, queste offerte speciali sono spesso promozioni a tempo limitato che attirano i clienti con sconti significativi. A partire dall’8 gennaio, infatti, e per tutta la seguente settimana la Lidl propone un’irresistibile offerta su un Aspirapolvere Ricaricabile, un alleato ideale per mantenere la tua casa pulita senza sforzi e con la massima convenienza. Questo dispositivo, disponibile sia come aspirapolvere a mano che da pavimento, presenta caratteristiche di rilievo che lo rendono una scelta interessante per chi cerca efficienza e praticità.

Caratteristiche Principali Aspirapolvere in promo LIDL

L’aspirapolvere in vendita da LIDL consente di regolare la potenza di aspirazione in base alle necessità, donando un livello massimo per le pulizie più impegnative e un livello eco per un utilizzo più prolungato e leggero. Grazie ad una generosa capacità di 6 litri, questo aspirapolvere ti permette di pulire senza dover svuotare il serbatoio frequentemente, rendendo più efficiente il processo di pulizia. La batteria ricaricabile, inoltre, offre un’autonomia sufficiente per affrontare diverse aree della casa senza interruzioni e con la massima flessibilità. Dotato di una spazzola per pavimenti con giunto girevole a 180°, l’aspirapolvere consente di raggiungere facilmente gli angoli più difficili della tua casa, garantendo sempre una pulizia completa. Con una potenza di 130 W, questo fantastico aspirapolvere è in grado di gestire efficacemente polvere, sporco e detriti di vario tipo.

Inoltre, la confezione include una spazzola per pavimenti, una spazzola per la polvere, un ugello per fughe, un tubo di aspirazione in alluminio, un alimentatore e un supporto a muro con materiale di montaggio incluso. Questa offerta di Lidl rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi cerca un aspirapolvere ricaricabile versatile e performante. La sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di pulizia, la potenza regolabile e gli accessori inclusi fanno di questo aspirapolvere un alleato prezioso per la pulizia quotidiana. La disponibilità nei punti vendita a partire dall’8 gennaio è l’occasione perfetta per migliorare il tuo arsenale di pulizia a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!