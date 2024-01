A ottobre, Nintendo aveva annunciato che tutti i servizi online per Wii U e 3DS sarebbero terminati, indicando come data aprile 2024. Alcuni possessori dei dispositivi citati si sono trovati una sorpresa inaspettata durante le vacanze natalizie, come riporta Engadget , Nintendo avrebbe disabilitato i servizi online del 3DS e di Wii U già da adesso, molto prima rispetto alla data annunciata ad ottobre, l’azienda giapponese sembra quindi che abbia voluto sveltire la cosa, anticipando di alcuni mesi questa “mossa di svecchiamento”.

Secondo quanto riferito, la “mossa” fa parte dei piani di Nintendo, l’obiettivo è quello di incentivare lentamente questo arresto, facendo si che con il passare del tempo si perda sempre più interesse per queste due console. Tutto questo può sembrare una cosa crudele, però ormai ogni azienda Tech lo fa, è una pratica che siamo abituati a vedere da molto tempo, anche in casa Nintendo.

Sempre Engadget continua dicendo che in realtà la data di chiusura di aprile non era fissata nella pietra. L’azienda, ad ottobre, aveva suggerito che potenzialmente la chiusura dell’online sarebbe anche potuta arrivare prima del previsto, ecco perché non è del tutto sorprendente che ciò sia avvenuto in anticipo. Infine veniamo a sapere che, in futuro, Nintendo disabiliterà le funzionalità di gioco e comunicazione online per molte altre console, come: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS e Wii U Deluxe.

Nintendo ha disabilitato i servizi online del 3DS e di Wii U, e come abbiamo visto sfortunatamente questo è solo l’inizio, questo processo di svecchiamento che intende far fuori il vecchio per far spazio al nuovo fa molto male ai noi videogiocatori nostalgici, però come già detto è un qualcosa di inevitabile, ovviamente questa storia ha anche un lato positivo, come sappiamo bene nel 2024 uscirà la Nintendo Switch 2, una console, che come sembra dai primi leak, sarà incredibile e che magari ci permetterà di giocare i remake di alcuni giochi che abbiamo amato su Nintendo 3DS o Wii U, iniziando proprio con l’aggiornamento di Luigi’s Mansion: Dark Moon, in arrivo l’anno prossimo.