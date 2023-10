Manca ancora un anno al debutto ufficiale della nuova console da gaming di casa Nintendo, cioè la prossima Nintendo Switch 2, eppure i rumors e le indiscrezioni continuano ad arrivare. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emerse nuove informazioni riguardanti alcune peculiarità. In particolare, sembra che non sarà presente un display con tecnologia OLED.

Nintendo Switch 2, sembra che non ci sarà nessun display OLED

A quanto pare alcuni utenti potrebbero rimanere delusi dalla prossima console da gaming a marchio Nintendo. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che sulla prossima Nintendo Switch 2 non ci sarà nessun display con tecnologia OLED. Una scelta che potrebbe sembrare davvero insolita, soprattutto se pensiamo che la precedente generazione dispone proprio di un display OLED.

Tuttavia, il leaker che ha rivelato la notizia, ovvero SoldierDelta, sembra essere abbastanza attendibile. Dovremo comunque attendere per avere ulteriori conferme. La nuova console di Nintendo sembra dunque che avrà un display con tecnologia IPS LCD. Nonostante questo, ricordiamo che quest’ultima dovrebbe compensare questa assenza con altrettante caratteristiche interessanti.

Dovrebbero infatti essere introdotte alcune funzioni AR ma non solo. Come svelato qualche tempo fa, la nuova Nintendo Switch 2 dovrebbe essere alimentata da un processore più potente, tale da renderla paragonabile alle rivali di casa Microsoft e Sony della scorsa generazione. Per quanto riguarda il prezzo, si parla inoltre di 400-450 dollari, ma anche in questo caso non abbiamo ancora certezze. Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale non dovrebbe arrivare prima di settembre 2024, per cui abbiamo ancora del tempo per avere ulteriori informazioni.