Con la nuova uscita della versione 1.20.60.23 del gioco Minecraft Bedrock Edition, l’azienda produttrice Mojang ha finalmente voluto aggiungere il supporto 4K per tutte le console Xbox, una decisione che una community vastissima come quella di Minecraft attendeva con non poca trepidazione.

Curiosa e singolare è stata la modalità con cui è stata annunciata questa nuova modifica; l’azienda svedese ha sicuramente voluto annunciare il tutto come se non volesse farsi scoprire più di tanto alla fine.

Con un pizzico in più di attenzione si può ben notare come nelle note dell’inedita patch, il riferimento a codesta specifica aggiunta del 4K compare in una sola riga, che enuncia: “Aggiunto supporto per la risoluzione 4K per le console della serie Xbox”.

Quando potremmo usufruire del 4K

Con molta probabilità dovremmo ancora aspettare un po’ di tempo per poter vedere il 4K in pianta stabile sulle console Xbox, anche perché, ora come ora, questo supporto aggiuntivo è presente solamente nell’ultima versione beta di anteprima.

Un passo avanti necessario

Per la primissima volta nella sua storia videoludica, Mojang è voluta andare in contro a quelle che erano le esigenze degli utenti finali e dei videogiocatori più appassionati; migliorando in maniera molto dettagliata la risoluzione grafica per quanto riguarda Xbox Series X e S.

Anche perché, fa strano dirlo, nonostante la sua globale espansione ed enorme notorietà, il popolare gioco sandbox faceva ancora parte di quella categoria di giochi con una certa rilevanza a non supportare il 4K.

Minecraft Bedrock Edition, cosa aspettarci

Nonostante siano passati decenni dal suo rilascio, Minecraft continua sempre a sorprenderci comunque vada, grazie alle sue numerose aggiunte periodiche e particolari features, e soprattutto grazie anche a una community ampissima e sempre attiva che non chiude mai un occhio e che partecipa continuamente agli sviluppi del gioco fornendo migliaia di suggerimenti e feedback.

Minecraft Bedrock Edition, come scaricare l’ultima versione di anteprima

Bastano pochi semplici passaggi; bisogna prima accedere allo store del dispositivo e trovare successivamente la versione “Anteprima Minecraft”; ricordati però, che prima di tutto ciò, devi essere sicuro che precendentemente sia installata l’ultima versione 1.20.60.23.