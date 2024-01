Instagram, tra i social network più amati nella storia dell’era moderna, stravolgerà completamente il mondo delle Storie. Vediamo come.

Cosa accadrà alle Storie di Instagram?

Come tutti noi o almeno la maggior parte conosciamo questo social network, sappiamo che è un ottima app. In questa app si possono condividere dei post, storie, reel, e tant’altro, possiamo postare delle foto, dei video, che vanno a racchiudere i nostri momenti migliori passati con i nostri amici oppure facendo video a contenuti sportivi. Nell’app non mancano anche i video comici e di altri generi, per questo è un app aperta a tutti, perfino alle aziende che vogliono pubblicizzare i loro prodotti. Instagram è conosciuto anche per i suoi influencer, ovvero personaggi pubblici che intrattengono gli utenti postando contenuti di vario tipo e facendo anche pubblicità in molti casi.

Adesso per le società, per gli influencers e anche per i semplici utenti, Instagram ha pensato di fare un aggiornamento alle Storie. Si possono pubblicare finalmente i profili di un altro utente nelle proprie Storie Instagram. Un aggiornamento veramente decisivo per chi vuole farsi conoscere oppure mandare l’invito ad iscriversi ad un altro profilo. Il meccanismo di funzionamento di questo futuro aggiornamento sarà molto semplice ed intuitivo per i vari utenti del social. Sarà come la funzione “aggiungi alla storia“, ma con l’opzione di inserire il profilo di un altro utente, per mandare ai propri followers l’invito per visitarlo ed iscriversi.

Attualmente non si conosce l’esatta data di rilascio dell’aggiornamento, stando anche a fine 2023. Quindi si pensa che se ne inizierà a riparlare nel 2024. Meta la società che possiede Instagram ha veramente molta esperienza per gestire ed accontentare gli utenti di tutto il mondo, di conseguenza non vediamo l’ora di questa modifica o meglio dire aggiunta alle storie Instagram per condividere i profili di altri utenti.