WhatsApp è senza alcun ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata sul pianeta.

In realtà, nel 2023, parlare dell’attuale app di Meta come di una per la messaggistica è inesatto, visto che ormai WhatsApp ti permette di svolgere molte più azioni e non il semplice scambio di SMS.

Gli sviluppatori infatti negli ultimi anni hanno introdotto una serie di aggiornamenti che hanno del tutto rivoluzionato la grafica e il funzionamento della piattaforma più utilizzata.

Ogni anno vengono aggiunte sempre più nuove funzioni utili per le esigenze di utenti di tutte le età.

Proprio di recente vi è stata l’aggiunta della possibilità di creare o iscriversi a dei canali in stile Telegram, oppure la possibilità di personalizzare gli avatar secondo i gusti di ciascun utente.

Nonostante sia così famosa, WhatsApp presenta ancora dei segreti che solo alcuni utenti conoscono.

WhatsApp, i trucchi segreti per i caratteri speciali

Forse non tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp quotidianamente (e sono circa 2,3 miliardi!) sanno che è possibile utilizzare dei caratteri speciali durante l’invio dei messaggi di testo.

In questo articolo esploreremo alcuni trucchi segreti per scoprire e imparare a utilizzare dei caratteri speciali durante le vostre conversazioni.

I caratteri di cui parleremo al momento sono disponibili esclusivamente su iOS ma presto arriveranno anche sugli altri sistemi operativi.

Il primo carattere speciale è un semplice trattino (-) seguito da uno spazio che vi permetterà di ottenere un ordinato elenco puntato.

Il secondo è utile se si intende scrivere una citazione e per utilizzarlo basterà scrivere il simbolo ‘<‘ seguito da uno spazio e la frase che si intende citare.