WhatsApp Web sta per subire una trasformazione significativa introducendo la funzione degli username. Un passo verso una maggiore tutela della privacy e un’interazione più sicura tra gli utenti. Inizialmente proposta su Telegram, l’opzione di utilizzare uno username al posto del numero di telefono per aggiungere i contatti, sta quasi per diventare realtà.

Si tratta di una novità che potremmo definire in un certo senso relativa, in quanto già presente nelle versioni beta di WhatsApp per i dispositivi Android e iOS dallo scorso Maggio. Essa, un poche parole, consente agli utenti di associare un username al proprio profilo. Separando, in questo modo, il nome utente dalla condivisione obbligatoria del numero di telefono.

Gli Username sbarcano su WhatsApp Web

Questa nuova opzione WhatsApp mira a garantire agli utenti un maggiore controllo sulla propria privacy. Così che essi possano cercare e aggiungere contatti utilizzando un nome e non il recapito telefonico, che spesso appare essere più privato.

Ad ogni modo si tratta di una funzione ancora in fase di sviluppo, ma che sta già scatenando un enorme entusiasmo tra le persone online. Tutti questi continui aggiornamenti dell’app, non sono altro che un continuo tentativo di WhatsApp, di migliorare, sempre di più, l’esperienza utente. Cosicché possa diventare non solo più coinvolgente, ma anche molto più sicura.

La speranza attuale è che lo sviluppo di questo nuovo progetto proceda senza intoppi, così che possa essere presto rilasciato su larga scala su tutti i dispositivi anche mobili di IOS e Android. Non perdetevi tutte le altre novità su TecnoAndroid!