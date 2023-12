WhatsApp, il trucco per FARE GLI AUGURI di buon 2024 a tutti in un secondo

Esistono delle usanze che non moriranno mai, come ad esempio quella di fare gli auguri alle persone durante l’ultimo giorno dell’anno. Ma come bisogna fare per riuscire a inviare il proprio augurio su WhatsApp a tutti senza dover scrivere chat per chat e impiegando tantissimo tempo?

In realtà è tutto molto più semplice di quanto credete, siccome bisogna utilizzare una vecchia funzione che peraltro è una delle prime.

WhatsApp: in questo modo gli auguri di capodanno saranno semplicissimi da fare a tutti

Esistono svariati trucchi che sono stati svelati quest’anno in merito a WhatsApp, ma uno su tutti potrebbe essere non ancora molto chiaro alle persone. È arrivato il momento di fare gli auguri a tutti, o almeno alle persone a cui si tiene veramente. Stando a quanto riportato, è questo il principale motivo di apprensione di molti utenti che sono soliti usare il loro smartphone per augurare buon anno, ed è per questo che vi allevieremo il problema.

Se non avete mai sentito parlare di liste broadcast, è il momento che impariate cosa vuol dire utilizzarle. Direttamente in alto a destra all’interno dell’applicazione di WhatsApp, potete trovare questa soluzione che vi permetterà di fare gli auguri rapidamente a tutti. Basterà cliccare sul segno “+“, dopodiché si aprirà un menu con quattro impostazioni in alto, tra cui quella che recita “nuovo broadcast“. Cliccando su questa voce, si aprirà la lista dei vostri contatti di WhatsApp, con lo scopo di selezionarli uno ad uno per fare una sorta di gruppo. Non si tratterà di una chat di gruppo comune, ma di una lista all’interno della quale solo per voi figureranno tutti gli utenti.

Verrà fuori una sorta di chat, all’interno della quale potrete scrivere il vostro messaggio che sarà recapitato privatamente agli utenti scelti. Nessuno saprà che avrete scritto lo stesso testo a qualcun altro, anche se sarà facilmente intuibile. Il nostro consiglio è quello di preparare la vostra lista broadcast adesso, in modo da far partire il messaggio alla mezzanotte precisa per tutti. Al massimo impiegherete cinque minuti, non di più.