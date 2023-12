CoopVoce, operatore virtuale basato sulla rete TIM, offre una gamma di soluzioni vantaggiose per nuovi e attuali clienti. La scelta di una delle tariffe “Passa a CoopVoce” online massimizza i benefici, riducendo i costi delle tariffe per smartphone. Le offerte sono prive di vincoli e costi nascosti, con servizi accessori gratuiti come Hotspot, Ti Ho Cercato, Chiama Ora, assistenza via app e chat. Le chiamate a numeri a sovrapprezzo sono bloccate di default, e per i soci Coop ci sono bonus extra, come l’Autoricarica con la spesa.

Le promozioni “Passa a CoopVoce”

Il costo del passaggio a CoopVoce varia in base alla modalità di attivazione e al canone mensile dell’offerta scelta. L’attivazione online ha un costo di 10 euro, che include la spedizione e l’attivazione dell’offerta. Esistono promozioni occasionali, ma in generale, è richiesto un contributo per l’attivazione e il passaggio a CoopVoce.

Per i clienti CoopVoce che passano a una nuova offerta, c’è un contributo una tantum di 9,90 euro. I soci Coop godono di vantaggi aggiuntivi, come l’Autoricarica con la spesa, che consente di ottenere una ricarica bonus da 5 euro con 250 punti Coop. I Punti Socio possono essere convertiti in ricariche del credito. Inoltre, l’iniziativa Giga Spesa offre Giga bonus per gli acquisti di prodotti Coop.

I clienti Vodafone possono passare a CoopVoce senza distinzioni, e le offerte includono piani come EVO 200 con minuti illimitati, 1.000 SMS e 200 GB in 4G a 7,90 euro al mese. Per i clienti TIM, l’offerta principale è EVO 200. Il passaggio a CoopVoce richiede tempi ridotti, con la possibilità di attivare online o in un punto vendita Coop. Per poter ottenere la portabilità del proprio numero è necessario attendere circa 2 giorni lavorativi.

Per i soci Coop, le tariffe “Passa a CoopVoce” non differiscono, ma ci sono vantaggi extra come già citato. La procedura di attivazione online è semplificata. Vengono richiesti dati anagrafici, documento di identità e, in caso di portabilità, il codice seriale ICCID della SIM. La video-identificazione è necessaria e può essere completata online o via smartphone. CoopVoce offre soluzioni convenienti, trasparenza nei costi e vantaggi speciali per i soci Coop, rendendolo un’opzione interessante per coloro che cercano un operatore mobile affidabile e conveniente.