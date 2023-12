Il 2024 sarà anno cruciale per l’esplorazione della luna e il Giappone ha recentemente compiuto un significativo passo avanti con la sonda spaziale Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Inserendosi con successo nell’orbita lunare, SLIM si avvia a compiere il primo allunaggio del Paese del Sol Levante.

La fase di discesa del lander verso la Luna è programmata per iniziare intorno al 20 gennaio alle 12:00 (ora del Giappone), con l’atterraggio previsto circa 20 minuti dopo. In caso di successo, il Giappone diventerebbe il quinto Paese ad aver effettuato un atterraggio controllato sulla Luna, segnando un traguardo storico dopo alcuni recenti insuccessi.

Un atterraggio di estrema precisione sulla Luna

SLIM è soprannominato “Moon Sniper” per la sua incredibile precisione progettata per atterrare entro 100 metri da un obiettivo specifico sulla superficie lunare. Questo margine di errore notevolmente ridotto rappresenta un significativo avanzamento rispetto alle missioni precedenti.

La missione di SLIM non si limita all’atterraggio. La sonda avrà il compito di studiare il terreno lunare in un sito specifico, fornendo informazioni cruciali sulla disponibilità di acqua sulla Luna. Questa precisione nella localizzazione permetterà agli scienziati di approfondire la comprensione del nostro satellite, con potenziali implicazioni per la costruzione di basi permanenti in futuro. “Sono finiti i tempi si esplorava un posto casuale sulla Luna”, ha dichiarato Shinichiro Sakai, responsabile del progetto SLIM presso l’Agenzia di esplorazione aerospaziale del Giappone (JAXA).

L’esplorazione della Luna è un tema affascinante che ha catturato l’immaginazione umana per secoli. Anche la NASA è a lavoro per riportare sulla superficie lunare i suoi astronauti. Il successo della missione SLIM però potrebbe avere un impatto duraturo sull’esplorazione lunare e sulle future operazioni spaziali del Giappone. Con la sua capacità di atterraggio di precisione e il suo obiettivo scientifico mirato, SLIM apre nuovi orizzonti nella ricerca spaziale, promuovendo la cooperazione internazionale e l’avanzamento della conoscenza umana nel vasto universo.