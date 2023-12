CoopVoce, ancora disponibile la EVO 200: costa POCHISSIMO

Chiunque stesse aspettando una nuova promozione certamente sarà rimasto stupito dal lancio dell’ultima soluzione di CoopVoce. Il gestore virtuale che ha cercato in ogni modo di tenere alla larga la concorrenza, sembra esserci riuscito alla grande.

Serviva effettivamente qualcosa che potesse far riscoprire agli utenti la voglia di far parte di un provider di questo genere ed effettivamente all’interno dell’ultima EVO 200 figura veramente tutto quello che serve. CoopVoce vuole continuare a scrivere pagine importanti della sua storia, dopo essere diventato uno dei gestori di riferimento.

CoopVoce stupisce gli utenti con una grande novità, ecco la promozione migliore per soli 7,90 € al mese

Grazie all’offerta lanciata in questo periodo, i presupposti si sono creati eccome. Ricordiamo infatti che all’interno di questa grande soluzione c’è tutto quello che serve, a partire dai messaggi e minuti fino ad arrivare ai giga per navigare. Basterà solo fare in tempo, in quanto l’offerta scade esattamente tra 14 giorni a partire da oggi. Una volta sottoscritta peraltro durerà per sempre sempre allo stesso prezzo senza mai cambiare, come sempre in casa CoopVoce.

La EVO 200 riesce a garantire al suo interno davvero tutto e per un prezzo di soli 7,90 € al mese. Gli utenti troveranno minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi gestore italiano o europeo, 1000 SMS verso tutti e infine anche 200 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno. Ricordiamo che il costo di attivazione corrisponde a 10 € solo per la prima volta. Per quanto riguarda i servizi, sono tutti inclusi e ricordiamo ancora una volta che questo prezzo speciale sarà disponibile fino al 10 gennaio.