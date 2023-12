Samsung aveva già accennato alla possibilità di introdurre un sensore da 200 megapixel dietro un teleobiettivo alcuni mesi fa. Tuttavia, fino ad oggi, nessuno smartphone è riuscito a offrire una fotocamera con uno zoom ad alta risoluzione. Le prospettive cambieranno nel 2024, almeno secondo diversi leaker. L’utente cinese di Weibo, Digital Chat Station, ha recentemente condiviso dettagli su un modello di punta inedito della serie Vivo X100, che potrebbe debuttare nel 2024 come Vivo X100 Pro+ o Vivo X100 Ultra.

La serie Vivo X100 svela una fotocamera incredibile

Secondo le informazioni fornite dal leaker, il dispositivo unirà un sensore da 200 megapixel, presumibilmente di provenienza Samsung, con un teleobiettivo 4,3x. Attualmente, questa configurazione è in fase di test da parte di Vivo. La lunghezza focale equivalente di 100 mm derivante da questa combinazione non solo si presta bene per gli scatti ritratto, ma promette anche di portare lo zoom digitale a nuovi livelli.

In particolare, il sistema di zoom 10x raggiunge una qualità quasi ottica attraverso la tecnica del crop zoom, e la combinazione dovrebbe consentire uno zoom digitale massimo di 200x. La reale qualità di queste immagini con zoom rimane ancora da valutare. Anche se Vivo dovesse effettivamente lanciare questo dispositivo con uno zoom così avanzato nel 2024, non è garantito che sarà disponibile ufficialmente al di fuori del mercato cinese. Anche Honor sembra lavorare a un teleobiettivo simile da 200 megapixel per il modello Honor Magic6 Ultimate, ma anche questo potrebbe rimanere un’esclusiva destinata al mercato cinese.

L’innovazione fotografica e la caccia allo zoom

L’evoluzione delle capacità fotografiche degli smartphone continua a sorprenderci, spingendo i confini della tecnologia. La possibilità di catturare dettagli a distanze così elevate apre nuovi orizzonti per la fotografia mobile. Resta da vedere come questa corsa all’innovazione si tradurrà nella qualità effettiva delle immagini e se i consumatori apprezzeranno davvero la spinta tecnologica o la percepiranno come un eccesso. Inoltre, la disponibilità globale di questi dispositivi avanzati rimane una questione interessante, poiché molte tecnologie di punta spesso debuttano inizialmente nei mercati locali prima di raggiungere una distribuzione più ampia.