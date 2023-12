Il trailer di GTA VI ha acceso l’entusiasmo dei videogiocatori di tutto il mondo. Il titolo uscirà nel 2025, come confermato da Rockstar Games, ma gli utenti non vedono l’ora di poterci giocare.

In attesa di ricevere maggiori dettagli da parte della software house, si stanno moltiplicando le parodie del trailer realizzate con le tecniche più disparate. Gli tuenti online hanno dato libero sfogo alla propria creatività realizzando dei piccoli capolavori.

Dopo il trailer ricostruito utilizzando i mattoncini LEGO, ecco arrivare la versione realizzata in Minecraft. A curare queste versione ci ha pensato il team di EvilGame che ha pubblicato il trailer su YouTube.

GTA VI si fonde con Minecraft grazie al primo trailer ricostruito fedelmente all’interno del gioco creato da Mojang Studios

Il filmato ricalca quanto visto nel trailer ufficiale di GTA VI e utilizza le stesse inquadrature scelte da Rockstar Games. Il video è diretto da Thibaud Grave e il team di EvilGame ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso la riuscita del progetto.

Tra questi, EvilGame cita THEJESTR e Minenitrogue per la realizzazione delle mappe Greenfield e Mineopolis in cui è ambientato il trailer. Le animazioni, invece, sono merito del lavoro svolto su Mine Imator. Infine, la skin del Joker della Florida è stata realizzata da BoraniumArt.

Purtroppo non sono state fornite maggiori informazioni sul dietro le quinte del progetto. Sarebbe stato interessante scoprire le ore di lavoro necessarie per realizzare il trailer. Tuttavia, il risultato finale è assolutamente notevole e non possiamo che fare i complimenti al team di EvilGame per questa iniziativa.