La tecnologia di oggi ci offre delle valide alternative nel mondo della musica, dalle casse di ultima generazione ai giradischi d’epoca, e grazie all’ avvento del digitale c’è una grande scelta nei dispositivi per ascoltarla; ma c’è comunque qualcuno che preferisce il suono più definito del giradischi e la scelta delle testine da utilizzare può fare la differenza nelle sensazioni uditive di una canzone. Queste testine si chiamano MM che sta per Moving Magnet e MC che sta per Moving Coil, ognuna con le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità.

Le testine MM sono caratterizzate da un magnete montato sul cantilever che, muovendosi vicino a una bobina fissa, genera una piccolissima tensione dell’ ordine dei millivolt; così facendo si genera un segnale elettrico che viene trasmesso al preamplificatore del giradischi. Nel caso delle testine MC invece al cantilever è attaccata una bobina che si muove nei pressi di un magnete fisso, generando sempre una piccolissima che viene trasmessa sotto forma di un segnale elettrico che viene trasmesso al preamplificatore.

Testine MM o MC caratteristiche principali

Le differenze principali tra le due riguardano le caratteristiche sonore; infatti le tesine MM sono più facili da installare, mentre le testine MC offrono una maggiore precisione e dettaglio sonoro e da un punto di vista tecnico le testine MC presentano una tensione di uscita inferiore rispetto alle MM. Inoltre le MM pesano di meno e perciò usurano di meno il disco ma di contro essendo più leggere non riescono a leggere bene il disco perché non riesce a percepire i solchi nei dischi più piccoli e questo si riflette nella qualità del suono perciò da questo punto di vista sono più performanti le testine MC.

Dato che le testine MC sono più precise questo si riflette sul prezzo che è un po’ più alto delle MM; però a volte c’è bisogno di un preamplificatore del segnale per offrire un suono con un volume maggiore, infatti queste testine producono un segnale elettrico più debole ecco perché necessitano di più elementi per funzionare. Ovviamente la scelta tra le due sta sempre al tipo di esperienza d’ ascolto che si desidera e dal budget che si vuole spendere.