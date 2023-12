Il panorama economico e geopolitico del 2023 si è rivelato intriso di incertezze, dando il via a un periodo di trasformazioni e novità, tra le quali spiccano l‘evoluzione tecnologica e lo sviluppo sempre più accentuato dell’intelligenza artificiale. Anche se questo trend continuerà, secondo le previsioni, a caratterizzare anche il 2024, la domanda principale rimane: quali saranno gli sviluppi chiave in questo scenario dinamico e in evoluzione? Secondo gli analisti di Freedom Finance Europe, una società europea di broker online quotata al Nasdaq, il prossimo anno potrebbe assistere all’emergere di nuove industrie capaci di replicare il successo della corsa verso l’AI, aprendo la strada a scenari economici e tecnologici rivoluzionari.

I settori tecnologici di punta nel 2024

Tra i settori di particolare interesse spicca l‘informatica spaziale, un concetto ampio che comprende diverse tecnologie, quali la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista (MR). Queste tecnologie non solo hanno il potenziale di rivoluzionare il nostro modo di interagire con l’ambiente circostante, ma sono già ampiamente utilizzate in settori diversificati.

L’attenzione crescente nei confronti del calcolo spaziale è evidenziata dall’annuncio di Apple riguardante l’Apple Vision Pro, il primo computer spaziale, il cui lancio è previsto nel 2024. L’analista Francesco Bergamini sottolinea che gli investimenti di Apple in questo settore potrebbero innescare una nuova ondata di interesse verso l’informatica spaziale, dando vita a nuove industrie e imprese innovative.

Un altro settore in rapida crescita è quello delle infrastrutture per veicoli elettrici (EV). A tal proposito, il mercato delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici pesanti potrebbe, durante il prossimo anno, raggiungere quasi 7,4 miliardi di dollari. Mentre la domanda di energia per la ricarica dei veicoli elettrici potrebbe raggiungere i 53 miliardi di kilowattora entro il 2030. Dettagli che evidenziano una crescita significativa e un cambiamento concreto nel panorama energetico globale.

Ulteriori mercati in via di sviluppo

Altro terreno fertile per lo sviluppo di nuove industrie nel 2024 è rappresentato da Web3, una visione rivoluzionaria di Internet basata sulla tecnologia blockchain. Web3 ha il potenziale per trasformare diverse industrie, comprese quelle finanziarie, e quelle legate al mondo dei social network e dei giochi. Parallelamente, l’informatica quantistica potrebbe portare a innovazioni cruciali nella scoperta di farmaci, nella scienza dei materiali e nella finanza.

Un aspetto di particolare rilevanza è la biologia sintetica, un campo dell’ingegneria biologica che consente la creazione di nuovi sistemi biologici. Questa disciplina offre opportunità di trasformazione in settori cruciali come la medicina, l’agricoltura e l’energia, aprendo nuove prospettive per le imprese e le industrie interessate.

Francesco Bergamini, rappresentante di Freedom Finance Europe in Italia, sottolinea che, sebbene le industrie nuove ed emergenti possano essere volatili e rischiose, offrono anche rendimenti elevati per coloro che sono disposti a correre il rischio. In un panorama tecnologico in costante evoluzione, la capacità di rimanere informati e di adattarsi diventa cruciale per coloro che vogliono cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni del 2024.