Oppo Enco Buds2, auricolari a PREZZO FOLLE su Amazon (24€)

Le Oppo Enco Buds2 sono auricolari true wireless dalla qualità superiore al normale, almeno in confronto al prezzo finale di vendita, di un prodotto che vuole dire la sua nel mercato fittissimo della tecnologia per la riproduzione musicale di fascia bassa. L’offerta attiva oggi su Amazon è a dir poco imperdibile, non potete fare altro che approfittarne subito.

Le cuffiette sono commercializzate con una comodissima custodia realizzata in plastica, di colorazione nera con finitura lucido/opaca, ed una parte interna in carta da zucchero. L’alloggiamento è magnetico, così da facilitare il posizionamento anche in situazioni meno agevoli, la forma oblunga le rende più stabili all’interno della custodia, di tante altre cuffiette più piccole e ridotte.

Oppo Enco Buds2: gli auricolari sono super su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 sono indubbiamente molto economiche, anzi forse sono le cuffiette di marca, ovvero prodotte da un brand particolarmente conosciuto in tutto il mondo, dal prezzo più basso in circolazione. Basti pensare, infatti, che ad oggi gli utenti possono spendere solamente 24,99 euro per il suo acquisto, con garanzia della durata di 2 anni dalla data dell’ordine.

Le cuffiette presentano certificazione di impermeabilità IPX4, hanno una batteria interna di 40mAh (all’interno dell’auricolare), passando poi a 460mAh per la custodia di ricarica, così da garantire un utilizzo continuativo nel tempo sicuramente di ottimo livello. All’interno si trova un driver da 11 millimetri, con cancellazione del rumore in chiamata, riuscendo allo stesso tempo a cancellare praticamente tutto ciò che circonda l’utilizzatore.

Le Oppo Enco Buds2 sono compatibili con Android e iOS, con qualsiasi smartphone in circolazione, a prescindere dal sistema operativo installato.