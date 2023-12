L’aumento delle truffe legate all’utilizzo del cellulare sta mettendo a rischio la sicurezza dei conti correnti, e nel Regno Unito, una nuova forma di raggiro si sta diffondendo, coinvolgendo un doppio furto: il telefono e il conto bancario. Contrariamente alle tattiche più note, come il phishing o le microtransazioni contactless, questa truffa si basa sul furto fisico del cellulare. La pratica, nota come “Shoulder Surf“, ha catturato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine britanniche.

La caccia al PIN nei luoghi pubblici

Lo “Shoulder Surf” coinvolge il malintenzionato che, posizionandosi alle spalle della vittima, la segue discretamente nel tentativo di individuare e memorizzare il PIN di sblocco del cellulare. Una volta ottenute queste informazioni, il ladro ruba il telefono e, utilizzando il PIN memorizzato, accede alle applicazioni, comprese quelle bancarie.

La truffa è facilitata dal fatto che molte persone salvano le password e i PIN nelle note del telefono, nei messaggi o nella rubrica, facilitando il compito dei ladri. Una volta che il malintenzionato ha accesso alle informazioni, il conto corrente della vittima è vulnerabile.

Per evitare cadere vittima dello “Shoulder Surf,” è fondamentale prestare attenzione, soprattutto in luoghi pubblici, nascondendo il telefono durante l’immissione del PIN. In caso di furto, è cruciale denunciare immediatamente il fatto presso le autorità competenti e contattare la banca per bloccare il conto.

Proteggersi dalla truffa e rimanere sempre vigili

Un ulteriore stratagemma per ridurre il rischio è l’utilizzo di metodi di sblocco sicuri come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Questi metodi non solo limitano l’uso del PIN ma fungono anche da deterrente per i potenziali malintenzionati. In caso di furto, è consigliabile agire prontamente, adottando misure di sicurezza e segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine. In un’era in cui la tecnologia rende la nostra vita più comoda, è essenziale rimanere vigili e adottare le migliori pratiche di sicurezza per proteggere le nostre informazioni personali e finanziarie.