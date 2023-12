Microsoft ha presentato l’ intelligenza artificiale di nome Phi-2 che è costituita da 2,7 miliardi di parametri e con un algoritmo che opera su 70.000 valori in grado di superare sulle prestazioni Llama 2 in matematica e programmazione; per arrivare a questi livelli Phi-2 è stato allenato per 14 giorni su 96 schede grafiche Nvidia A100 e gli ingegneri hanno utilizzato come dati di apprendimento documenti di programmazione neurolinguistica e informazioni ricavate dal web per valore educativo proprio per invogliare la macchina al ragionamento.

Phi-2 è un evoluzione di altri modelli linguistici di intelligenza artificiale tra cui: Phi-1 con i suoi 1,3 miliardi e Phi-1.5 con prestazioni molto più elevate rispetto a modelli 5 volte più grandi, inoltre eguaglia o addirittura supera Google Gemini Nano 2 annunciato da poco. Quest’ intelligenza artificiale è stata realizzata anche per ridurre l’ impatto ambientale infatti è in grado di ridurre il consumo energetico nelle sue operazioni e nelle fasi di addestramento con risultati simili a quelli dei modelli più complessi.

Microsoft Phi-2 caratteristiche e disponibilità

Microsoft Phi-2 è disponibile nell’ area di sviluppo di Azure Al Studio come terreno di gioco per i ricercatori per l’ esplorazione dell’ interpretabilità meccanicistica e per migliorare la sicurezza in modo da replicare prestazioni dei modelli linguistici Al di grandi dimensioni con algoritmi più compatti ed efficienti. Phi-2 supera per prestazioni il modello Mistral da 700 milioni di parametri e le versioni da 700 milioni, 1,3 miliardi e 7 miliardi di parametri di Lama 2 di Meta.

Secondo le stime dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le grandi aziende destinano circa il 7-10% della spesa totale per le infrastrutture informatiche e tra il 3 e 5% per l’ addestramento dei modelli di apprendimento automatico; infine il 4,5% viene utilizzato per mettere in pratica quello che è stato appreso dalla macchina.