Continuano i super sconti proposti in questo periodo natalizio della varie aziende del settore del gaming. Tra questi, oltre a Microsoft e ad Epic Games Store, c’è anche il colosso nipponico Nintendo. Quest’ultimo sta infatti proponendo su Nintendo eShop degli sconti davvero eccezionali, con videogiochi in alcuni casi proposti anche a meno di 10 euro. Vediamo qui di seguito alcune delle migliori offerte.

Nintendo eShop, valanga di videogiochi in sconto per le festività natalizie

Anche il colosso Nintendo sta proponendo in questo periodo una valanga di offerte e sconti sui propri videogiochi. In questo periodo sono infatti diverse le aziende che stanno proponendo sconti ed iniziative super interessanti per Natale, come ad esempio Epic Games Store che sta proponendo ogni giorno un videogioco gratuito senza costi extra.

Tornando a Nintendo, il colosso nipponico sta proponendo sul proprio Nintendo eShop degli sconti davvero eccezionali. Alcuni videogiochi, come già detto, hanno un prezzo decisamente appetibile che non arriva a superare i 10 euro. Tra questi, c’è ad esempio il videogioco LEGO Builder’s Journey. Quest’ultimo è ora proposto ad un prezzo scontato di appena 4,99 euro contro il suo prezzo iniziale di 19,99 euro.

Ci sono poi altri titoli offerti in super sconto da Nintendo. Segnaliamo ad esempio il videogioco Brothers: A Tale of Two Sons. Quest’ultimo è addirittura proposto ad un prezzo scontato di appena 2,99 euro contro gli iniziali 14,99 euro. Si tratta quindi di sconti davvero esagerati e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi videogiochi di rilievo per pochi spiccioli. Le offerte sono comunque tantissime, quindi vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Nintendo per non perdervi nessuna offerta disponibile.