OnePlus, azienda leader nel campo della tecnologia, ha svelato oggi al mondo l’immagine anticipatoria del suo ultimo gioiello: il OnePlus 12R, secondo modello della serie OnePlus 12 e primo della serie OnePlus R ad essere lanciato su scala globale. Questo dispositivo, presto disponibile nelle affascinanti tonalità Cool Blue e Iron Gray, si posiziona come compagno ideale del OnePlus 12, sfatando l’idea che uno smartphone debba necessariamente recare il marchio “Plus,” “Pro,” o “Ultra” per garantire specifiche hardware all’avanguardia e un’esperienza software eccellente.

Oneplus serie 12 e la nuova frontiera degli smartphone globali

Le due varianti di colore, Cool Blue e Iron Gray, conferiscono al OnePlus 12R un tocco di eleganza unico nel suo genere. La Cool Blue, con la sua finitura lucida, regala un aspetto fresco e leggero, mentre l’Iron Gray, caratterizzato da un design opaco, trasmette una sensazione di sofisticata robustezza. Entrambe le versioni presentano una cornice in metallo opaco che, unita al posizionamento del celebre Alert Slider di OnePlus sul lato sinistro del telefono, offre una sensazione di solidità rassicurante. Questo cambiamento di posizionamento ha permesso l’introduzione di un nuovo sistema di antenna integrato, garantendo prestazioni superiori durante le sessioni di utilizzo.

La Serie R di OnePlus ha fatto il suo debutto con il OnePlus 9R nel 2021, proseguendo con il OnePlus 10R nel 2022 e il OnePlus 11R nel 2023, precedentemente disponibili solo in India e Cina. Questi dispositivi flagship, apprezzati per le prestazioni elevate e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, erano noti anche per la loro accessibilità in termini di prezzo. Ora, ascoltando le richieste degli utenti, OnePlus ha deciso di portare la Serie R in Nord America e Europa, permettendo a un pubblico più vasto di sperimentare le eccellenze di questa gamma di dispositivi.

Dopo un decennio di impegno, la Serie OnePlus 12 è stata sviluppata per affrontare le sfide del settore, bilanciando prestazioni di alto livello, consumi energetici ridotti, dissipazione efficace del calore e longevità. I due modelli, OnePlus 12 e OnePlus 12R, offrono caratteristiche uniche, dando agli utenti la possibilità di scegliere ciò che più conta per loro in un dispositivo mobile.

La sfida di OnePlus nel settore smartphone

Entrambi i telefoni di punta saranno presentati in anteprima mondiale durante l’evento di lancio “OnePlus Smooth Beyond Belief” il 23 gennaio 2024 alle 15:00 ora italiana, promettendo un’esperienza avvincente per gli appassionati di tecnologia.

OnePlus continua a sfidare i canoni della tecnologia mobile con il suo mantra “Never Settle“, creando dispositivi dal design elegante, con una costruzione di alta qualità e prestazioni hardware eccezionali. L’azienda prospera nel costruire forti legami con la sua community di utenti e fan, dimostrando una volontà costante di crescere insieme a loro. Con il lancio globale della Serie R, OnePlus conferma il suo impegno nell’offrire innovazioni significative e avvincenti ai consumatori di tutto il mondo.