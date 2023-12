I visori sono dei prodotti di nicchia, con alti costi di acquisto, ma in un futuro non molto lontano ci saranno visori adatti alle esigenze di tutti con un costo adeguato. Cosa dobbiamo tenere a mente prima di acquistarne uno?

Come si usano i visori per realtà virtuale e cosa tenere a mente?

Dobbiamo tenere a mente, intanto il modello ed il marchio, la risoluzione del visore è fondamentale per non avere problemi di affaticamento dell’occhio. Inoltre deve essere preso in considerazione anche la compattezza e la leggerezza. Naturalmente se lo si usa per lungo tempo, molto probabilmente si presenteranno problemi di pesantezza alla testa. Prima di acquistarlo va anche specificato se prendere un modello wireless o a cavo. Quali sono le differenze tra i due visori?

Il primo visore per realtà virtuale a cavo ha una problematica, è molto scomodo per sessioni di gioco dove richiedono un movimento, perchè il cavo ostruisce il passaggio dell’utente. Quello wireless invece è molto comodo a livello di “dinamicità dei movimenti” perchè non ha un cavo collegato, ma ha la problematica di avere una batteria con un tempo limitato di uso e una risoluzione minore. Ci sono alcuni modelli di sensori che sono funzionanti sia wireless o a cavo, questi sensori sono molto costosi, ma hanno molti vantaggi rispetto ad altri.

5 Modelli di visori all’avanguardia

Che visori per realtà virtuale acquistare, eccone alcuni modelli valutati sia per qualità, che per rapporto qualità-prezzo. Consigliamo il Meta Quest 3 come miglior visore entry level per chi non ha grosse pretese, ma ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Htc Vive Pro 2 per avere il top di gamma, nell’ambito dei visori, ha delle prestazioni veramente eccezzionali. Valve Index Vr è un sensore considerato di alto livello, con caratteristiche eccezionali e secondo solo al Vive Pro 2. Per gli appassionati del gaming su Play Station perchè non scegliere il PlayStation Vr2. Htc Vive Cosmos Elite ha prestazione leggermente inferiori al Vive Pro 2 ma anche il costo è inferiore.