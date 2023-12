Sky, per il mese di dicembre, promette un’esperienza televisiva straordinaria, ricca di emozionanti proposte tra serie tv, film, documentari e speciali. La programmazione abbraccia una vasta gamma di generi, offrendo un assortimento di intrattenimento capace di soddisfare i gusti di ogni spettatore. Con la fine dell’anno alle porte, Sky presenta una lineup di film eccezionale, tra premiere cinematografiche, pellicole originali e anteprime che daranno il via al nuovo anno.

I film in arrivo su Sky

Per quanto riguarda i film, Sky offre un’ampia selezione di titoli in prima visione per concludere l’anno in grande stile. La giornata di Natale sarà allietata da “Tre di Troppo“, una commedia che promette risate e leggerezza per tutta la famiglia. Il 26 dicembre, gli amanti dei videogiochi potranno godere di un’esperienza unica con “Super Mario Bros – Il Film”, un’avventura cinematografica che porta sul grande schermo i personaggi iconici del mondo dei videogiochi.

Il 27 dicembre, gli spettatori potranno immergersi in “Cattiva Coscienza”, un film avvincente che esplora le profondità della psiche umana. Il primo giorno del nuovo anno sarà inaugurato con “Fast X”, un’emozionante corsa contro il tempo che promette adrenalina pura. E per chi ama il mistero, il 5 gennaio sarà il momento di “La Casa degli Oggetti”, un thriller intrigante che terrà gli spettatori sulle spine.

A seguire, il 6 gennaio, “Book Club 2 – Il Capitolo Successivo” offrirà una rinnovata dose di umorismo e amicizia, regalando un’esperienza cinematografica coinvolgente. Questi film rappresentano solo un assaggio dell’eclettica programmazione di Sky per dicembre 2023, che si propone di soddisfare ogni palato cinematografico.

Oltre alla visione in diretta, Sky offre la comodità della fruizione on demand attraverso la piattaforma NOW, permettendo agli spettatori di godere dei loro contenuti preferiti quando e dove desiderano. La piattaforma si conferma come un punto di riferimento per un’esperienza televisiva personalizzata, adattandosi alle esigenze di uno spettatore moderno sempre più desideroso di flessibilità e scelta.

La programmazione di dicembre su Sky si presenta come un viaggio attraverso emozionanti storie, avventure avvincenti e momenti indimenticabili. Sia che tu sia appassionato di musica, cucina, o semplicemente in cerca di intrattenimento di qualità, Sky offre un ricco assortimento di opzioni per concludere il 2023, ed iniziare il 2024, con stile e soddisfare la sete di buona televisione.