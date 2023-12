Continuano ad avere luogo su Netflix grandi arrivi che riguardano sia serie TV che film. Più persone si sono ritrovate ad avere a che fare con delle novità entusiasmanti, che hanno intrattenuto l’intera serata con amici o parenti.

Proprio in basso potete notare alcuni nomi, o meglio alcuni titoli, che non potete lasciarvi scappare in queste feste di Natale. Abbiamo indicato all’interno di un elenco la top 5 dei film attualmente disponibili su Netflix.

Netflix batte la concorrenza, questi 5 film sono fantastici

Al primo posto tra i film ecco Il mondo dietro di te. Una famiglia in vacanza in una casa lussuosa, si ritroverà ad affrontare un attacco informatico che metterà fuori uso tutti i dispositivi. Improvvisamente si presenteranno due sconosciuti alla porta.

Il secondo posto vede il prosieguo di un grande classico, The Batman. Per dare seguito alla celebre saga, Robert Pattinson interpreterà il cavaliere oscuro, all’interno di una nuova avventura che di certo piacerà ai fan accaniti.

In fuga con Babbo Natale parla di un bambino molto curioso che si ritroverà ad intraprendere un’avventura con l’uomo che lui crede essere appunto appunto Babbo Natale. Occupa il terzo posto.

Chi scopre il quarto posto, scopre anche Intreccio di destini, con due uomini, uno studente universitario e un ricco uomo d’affari, che vedranno i loro destini incrociati improvvisamente. Il tutto è basato su una storia vera.

Galline in fuga è al quinto posto in classifica tra i film ed è molto divertente. Un gruppo di galline intrepide dovrà fronteggiare una minaccia inquietante.