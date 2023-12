La recente offerta di Natale proposta da DAZN ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio e degli amanti dello streaming. Con la scadenza fissata per il 26 dicembre 2023, questa promozione offre agli utenti la possibilità di accedere al piano Standard della piattaforma per sei mesi a un prezzo scontato di 23,99 Euro al mese, rispetto al costo regolare di 30,99 Euro al mese.

Le regole del gioco per accedere all’offerta DAZN

Secondo quanto dichiarato direttamente sulla pagina dedicata di DAZN, l’offerta è riservata agli account attivati o riattivati con il piano di abbonamento DAZN Standard tramite l’apposito pulsante presente sulla pagina. Questa limitazione rende l’offerta esclusiva per coloro che agiscono entro il termine stabilito, incentivando i potenziali abbonati a cogliere l’opportunità entro la scadenza.

È importante sottolineare che, al termine dei sei mesi promozionali, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 30,99 Euro al mese per i successivi sei mesi. Questa clausola è un aspetto da considerare attentamente da parte degli utenti, poiché potrebbe influenzare la decisione di sottoscrivere l’offerta iniziale.

Un altro dettaglio rilevante riguarda i metodi di pagamento accettati per beneficiare di questa promozione. L’offerta è valida solo per coloro che effettuano il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o PayPal, escludendo l’utilizzo dell’applicazione DAZN su smart TV, tablet e smartphone per usufruire dell’offerta.

Le partite più attese della Serie A su DAZN

In considerazione di tutti questi dettagli, la promozione di Natale di DAZN si presenta come un’opportunità interessante per gli appassionati di sport, in particolare per coloro che desiderano seguire da vicino le partite della Serie A in Italia. La possibilità di accedere al piano Standard a un costo ridotto per sei mesi è sicuramente allettante, ma gli utenti devono ponderare attentamente l’aspetto del rinnovo automatico e il vincolo dei metodi di pagamento accettati.

L’offerta di Natale di DAZN rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dello streaming sportivo, ma è fondamentale valutare attentamente i dettagli e le condizioni associate per evitare sorprese future. Con la scadenza imminente del 26 dicembre 2023, coloro che sono interessati dovrebbero agire tempestivamente per assicurarsi i sei mesi di intrattenimento calcistico a tariffe vantaggiose.