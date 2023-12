Ormai l’anno è quasi terminato e come di consuetudine Metacritic ha rilasciato la classifica dei giochi migliori e peggiori di questo 2023. Se per i migliori non ci sono grandi sorprese, per i peggiori si alimentata qualche discussione tra gli amanti dei videgiochi.

All’ultimo posto si trova “Gargoyles Remastered“, una riproposta del platform 2D anni ’90 con animazioni ispirate alla serie animata, con un punteggio di 49. A pari punti troviamo “Loop8: Summer of Gods“, un simpatico gioco di ruolo giapponese, con accenni di roguelike, che non ha saputo però affermarsi concretamente.

In ottava e in settima posizione vediamo rispettivamente a 48 e 47 punti “Gangs of Sherwood” e “Hellboy: Web of Wyrd“. Due trasposizioni videoludiche dei rispettivi libri che però non hanno fatto impazzire il pubblico. Successivamente a 43 punti nella classifica Metacritic abbiamo “Crime Boss: Rockay City“, l’atteso sparatutto in prima persona che suscitava interesse per via delle numerose collaborazioni del calibro di Chuck Norris e Vanilla Ice.

I primi 5 giochi della classifica Metacritic, sono proprio i peggiori?

Al quinto e quarto posto si trovano a distanza di un punto (41 e 40) “Testament: The Order of High-Human” e “Quantum Error“. Se il primo propone se pur superficialmente una trama e un gameplay dark fantasy con spunti classici, il secondo è carente un po’ su ogni aspetto. La trama è praticamente assente e il gameplay abbastanza rivedibile è nullificato da una non curanza e una semplicità disarmanti.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo “Greyhill Incident” un survival horror ambientato nel mezzo di un’invasione aliena nella città immaginaria di Greyhill. Seppur sia stato elogiato per il comparto audio-grafico la critica non si è risparmiata recensioni negative per quanto riguarda il gameplay scadente e la trama non del tutto originale.

In seconda posizione possiamo trovare “Flashback 2” l’atteso sequel del primo prodotto rilasciato nel ’92. Il platform shooter ha fatto storcere il naso al pubblico che non si aspettava di vederlo in questa classifica o almeno in una posizione non così alta.

In pole position troviamo “The Lord of the Rings: Gollum“, l’avventura RPG dedicata alla terra di mezzo. Il pubblico ha discusso molto non riguardo l’inserimento scontato del gioco quanto il non aver inserito un altro gioco in prima posizione.

Parliamo di “Skull Island: Rise of Kong”, in molti hanno fatto notare la sua assenza nella lista lamentandosi con Metacritic stessa. Metacritic dal suo canto ha notificato ai giocatori che il gioco posiede soltanto 5 recensioni della critica all’attivo e pur avendo un metascore di 23 non può far parte della classifica.