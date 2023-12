Il governo italiano ha deciso di compiere un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale, annunciando bonus auto senza precedenti per il 2024. Tramite un’impostazione chiara volta a favorire la transizione verso veicoli a emissioni zero, l’obiettivo è incoraggiare sempre più cittadini a abbracciare la mobilità sostenibile e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti.

La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un bonus eccezionale di 13.750 euro, destinato a coloro che decidono di rottamare un veicolo Euro 2 e optare per l’acquisto di un’auto elettrica con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2. Tale incentivo rappresenta un’opportunità senza precedenti per chi desidera unirsi alla rivoluzione green su quattro ruote, offrendo un notevole vantaggio economico.

Acquista una Tesla con un Bonus incredibile

Tra i modelli che rientrano nella fascia di ecobonus di prima categoria troviamo la rinomata Tesla Model 3, che, con un prezzo di listino di 42.490 euro nella versione a trazione posteriore, risulta perfettamente allineata ai parametri richiesti per ottenere il bonus massimo. Un’operazione conveniente che, effettuando la rottamazione di un veicolo obsoleto, potrebbe consentire di acquistare la Model 3 a meno di 29.000 euro, precisamente 28.740 euro.

Un aspetto da tenere in considerazione è che la regione Lombardia, una delle zone d’Italia in cui le vetture Tesla sono particolarmente popolari, potrebbe replicare gli ecoincentivi già introdotti nel 2023, ulteriormente abbassando il prezzo finale. In tal caso, la Tesla Model 3 potrebbe essere acquistata a meno di 25.000 euro, rappresentando un affare eccezionale per un veicolo di tale prestigio e autonomia.

Ma non è solo la Tesla a beneficiare di queste iniziative. Numerose altre vetture elettriche rientrano nella prima fascia di ecobonus, tra cui la Citroen e-C4, le fiat 500e e 600e, la Cupra Born, le Peugeot 208 e 2008, la Dacia Spring, la Mokka, l’Opel Corsa, Scenic electric, le Renault Megane e-Tech, Twingo e Zoe, la Volkswagen Id.3, le Smart #1 e #3 e le Volvo Ex30 e Xc40. Il governo italiano sembra così risoluto nel promuovere uno spostamento deciso verso veicoli a emissioni zero, combinando bonus significativi con una strategia volta a favorire la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Ovviamente va scoperto se queste misure impatteranno sul mercato automobilistico e quanti cittadini abbracceranno la mobilità elettrica nell’anno a venire. La direzione, intanto, sembra orientata verso un futuro più sostenibile su strada.