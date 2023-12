Sony scende in campo, dando del filo da torcere a tutti i suoi concorrenti, grazie al rilascio sul mercato di una nuova bomba nell’ambito gaming, si sta parlando infatti dei nuovi auricolari wireless Pulse Explore.

Sony rilascia queste nuove chicche sul mercato il 6 dicembre. La grande azienda di Minato garantisce un audio veramente realistico, grazie a nuove tecnologie usate per rendere davvero unico questo nuovo articolo.

Pulse Explore, perché sono così innovativi?

Sony da il via libera alla nuova generazione di audio, facendo impazzire tutti gli appassionati di PlayStation. I nuovi auricolari contengono novità davvero molto interessanti, introducendo caratteristiche mai sentite prima d’ora.

I Pulse Explore, sono dotati di driver magnetici planari. Questi driver sono di solito usati negli studi di registrazione, garantendo suoni con una distorsione bassa, così da regalare dettagli molto importanti. Riguardo alla rimozione del rumore è l’Ai ha prendersene cura grazie alle nuove tecnologie potenziate dell’intelligenza artificiale che permettono di far sentire i suoni forte e chiaro. I Pulse Explore non si fermano solo sul suono, infatti sono equipaggiati con una tecnologia PlayStation Link, ovvero una connessione wireless veloce, senza interruzioni disponibile sulla PS5, PC, Mac e su il nuovo PlayStation Portal.

Le novità in ambito di connettività e i microfoni per i nuovi Pulse Explore sono molte. Questi auricolari presentano il normale Bluetooth per collegarsi a un dispositivo e il nuovo doppio dispositivo di connettività. Questo permette di ascoltare da un dispositivo PlayStation Link e da Bluetooth. Inoltre sono presenti microfoni integrati per garantire un audio pulito e dei controlli intuitivi per regolare il volume molto facilmente.

Sony sicuramente non lascia batteria e estetica da parte. I Pulse Explore sono stati pensati con un design portatile, cosi da poterli utilizzare ovunque. Sono presenti inoltre dei copri auricolari di diverse misure e una batteria integrata con custodia di ricarica con 5 ore di autonomia.