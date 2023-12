Se siete ancora alla ricerca del regalo perfetto per questo Natale, Unieuro arriva in vostro soccorso.

Ebbene sì, la rinomata catena di negozi di elettronica di consumo, in occasione delle feste natalizie, ha lanciato per tutti i suoi clienti delle offerte davvero interessanti e, a dir poco, imperdibili.

Per darvi un piccolo assaggio di ciò che Unieuro ha un serbo per voi, di seguito vi forniremo la lista di 10 meravigliose idee regalo, tutte last minute e tutte al di sotto dei 50 euro.

Insomma la scelta adeguata, dove qualità e convenienza si incontrano, per aiutarvi a fare un’ottima impressione, salvando comunque il portafoglio!

Unieuro: La lista delle migliori offerte del momento

Ecco 10 imperdibili offerte last minute che Unieuro propone ancora per un periodo di tempo limitato.

Xiaomi Redmi Buds 4 Activ

Auricolari ideali per chiunque ami ascoltare la musica durante le sessioni di allenamento. Disponibile al prezzo di soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Uno Smartwatch di qualità che non rinuncia al risparmio. La soluzione ideale per chiunque ama mantenersi in forma e monitorare il proprio stato di salute. Disponibile con uno sconto di €40, al costo di 39,99 euro, anziché 79,99 euro.

Cuffie Bluetooth wireless Sony WH-CH520

Cuffie di qualità per un uso prolungato, fino a 50 ore consecutive. Per chiunque ami ascoltare musica guardare i propri programmi senza disturbare nessuno.

Acquistabili al prezzo esclusivo di 39,99 euro, anziché 59,99 euro.

Cassa Bluetooth portatile JBL GO 3

Una cassa per bluetooth cassa per bluetooth portatile considerata una delle migliori presenti sul mercato. Per un’ottima qualità audio ed un’autonomia di oltre 5 ore. Al costo di 29,99 euro, invece di 44,99 euro.

Telefono Panasonic KX-TU446EXB

Display da 2,4″ e tasti piuttosto grandi. Il telefono ideale per chi non ha ancora dimestichezza con la tecnologia o ama i modelli di una volta. Disponibile al costo di 49.99 euro, invece di 89.99 euro.

Ferro da stiro Rowenta DW4345 Express Steam

Ferri da stiro con piastra in acciaio inox con Tecnologia Microsteam. Per una stiratura rapida, perfetta e senza grinze. Acquistabile al costo di 49,99 euro, invece di 86,99 euro.

Powerline kit TP-Link AV600

Kit ideale per chiunque desideri estendere la portata della sua rete WiFi domestica. Fino a 600 Mbps di velocità per il trasferimento dati. Disponibile al prezzo di 44,99 euro, invece di 64,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Clock

Altro che le solite sveglie da comodino. Con uno schermo touch a colori da 4”, la sveglia Xiaomi fornisce tutte le informazioni circa l’ora, il meteo, le sveglie, il calendario e molto altro ancora. Disponibile al prezzo di soli 39,99 euro, invece di 59,99€.

Apple AirTag

Dispositivo ideale per tutti coloro che dimenticano spesso dove hanno messo le chiavi dell’auto. Può funzionare più un anno con una sola batteria ed è disponibile al costo di soli 39 euro.

Trolley Joia

Misura 550mm x 350mm x 215mm, ideale per chiunque viaggi molto e di idoneo per le disposizioni delle compagnie aeree low cost. Acquistabile al prezzo imperdibile di soli 29,99 euro, anziché 89,99 euro.