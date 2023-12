La nuova Lexus Lbx, destinata al segmento complesso dei B Suv premium, si presenta con uno stile completamente rinnovato e dimensioni compatte, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti nel mondo delle concessionarie Lexus. Il modello, già ordinabile, arriverà sulle strade per marzo 2024 e si distingue in partenza per la sua esclusività, basata su caratteristiche premium e l’adozione esclusiva di motorizzazioni 100% ibride.

Costruita sulla piattaforma Toyota GA-B, condivisa con la Yaris Cross, la Lbx è spinta da un motore ibrido 1.5 tre cilindri da 136 cavalli, disponibile anche in versione 4×4. Le dimensioni compatte della vettura, con una lunghezza di 4190 mm, larghezza di 1825 mm, altezza di 1560 mm e passo di 2580 mm, la rendono agile in città e facile da parcheggiare. Il bagagliaio, con un portellone elettrico, offre 332 litri di capacità per la versione 4×2 e 270 litri per la 4×4, che aumentano a oltre 990 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Maggiori dettagli sulla nuova Lexus Lbx

Lo stile esterno introduce un design innovativo, abbandonando la tradizionale griglia a clessidra e anticipando le tendenze future della marca. La scelta dei colori è ampia, con 14 gruppi e cinque temi differenti.

Salendo a bordo della Lbx si nota subito un ambiente accogliente e confortevole, con dettagli di design che anticipano le esigenze del guidatore. Gli interni presentano una tecnologia avanzata, con uno schermo da 12,3 pollici per il conducente, un monitor touch da 9,8” al centro plancia e un optional head-up display. La riduzione dei tasti fisici rende il sistema di infotainment più fluido e intuitivo, mentre la connettività smartphone è garantita con Apple CarPlay e Android Auto.

Sotto il cofano, l’ibrida offre 136 cavalli e una coppia massima di 185 Nm, consentendo accelerazioni da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi per la versione a trazione anteriore e 9,6 secondi per le versioni E-Four a trazione integrale. Il consumo di carburante medio è di 4,7 l/100 km con emissioni di CO2 di circa 100 g/km.

Ulteriori novità per il nuovo SUV elettrico

La trazione integrale E-Four, con motore elettrico sull’asse posteriore, permette una distribuzione dinamica della forza motrice, variando il bilanciamento tra anteriore e posteriore da 100:0 a 20:80. Su strada, la Lbx offre uno sterzo diretto, ottima insonorizzazione e capacità di assorbire le asperità dell’asfalto, grazie anche alla piattaforma GA-B che assicura un baricentro basso.

Il sistema di controllo dell’assetto in frenata contribuisce a ridurre beccheggi e rollio, fornendo stabilità durante la guida e filtrando le vibrazioni. L’ibrida, abbinata a una trasmissione leggera e compatta, offre fluidità d’uso, sebbene si possano notare alcune lacune durante richieste di massima potenza.

La dotazione di sicurezza è completata dal pacchetto Adas Lexus Safety + di terza generazione, presente di serie su tutte le versioni.

Il listino prezzi parte da 38.000 euro per la versione Elegant 2wd e arriva a 44.500 euro per la Cool 4wd, con quattro allestimenti disponibili: Elegant, Relax, Emotion e Cool. La scelta degli allestimenti offre opzioni di personalizzazione, distinguendosi per verniciature e cerchi in lega specifici.