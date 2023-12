Canone RAI e bollo auto CANCELLATI finalmente ma solo così

Gli ultimi anni sono stati fondamentali per alcune riforme che hanno riguardato soprattutto le tasse in Italia. Sono molti però gli utenti che non sono per nulla soddisfatti visto che ritengono di pagare delle imposte che non hanno senso di esistere. Tra queste ci sono ovviamente quelle che riguardano la televisione e il possesso di un veicolo, più facilmente tradotte in canone Rai e bollo auto.

Esistono però dei metodi per non pagare anche se riguardano solo alcune categorie con dei requisiti ben precisi.

Canone Rai e bollo, ecco come fare per evitare le due tasse più odiate

Già da diversi mesi si sa che il canone Rai cambierà a breve. Con l’entrata in vigore del 2024 infatti la celebre tassa sarà diminuita da 90 a 70 €, con il solito pagamento all’interno della bolletta dell’elettricità. Questa è stata l’unica cosa che non è stata cambiata, sebbene fosse stata richiesta dall’Unione Europea. Il canone continuerà ad essere incluso all’interno della bolletta dell’elettricità, per 10 mesi con rate da 7 €.

Il canone Rai può essere non pagato dalle persone che hanno superato i 75 anni di età e che hanno un reddito minimo che non superi gli 8000 € annui. Per quanto riguarda il resto, coloro che non hanno una televisione in casa possono essere esenti dal pagamento così come militari delle forze armate italiane, i militari della Nato e gli agenti diplomatici e consolari.

Per quanto concerne invece il bollo, oltre alle auto storiche e a coloro che hanno la legge 104, sono inclusi tra gli esenti anche i proprietari delle auto elettriche, soprattutto in Lombardia dove l’esenzione vale cinque anni come in Piemonte.