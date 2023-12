Il periodo più freddo dell’anno sta arrivando, anche se non si direbbe date le temperature miti del periodo, e per quale motivo non iniziare a proteggere la propria vettura dal ghiaccio? in vostro aiuto accorre direttamente amazon con un copri parabrezza che la farà sentire al caldo e coccolata tutto il tempo.

Realizzato da Finevernek, il prodotto presenta tante caratteristiche gli permettono di distinguersi dalla massa, ed essere utilizzato eventualmente non solo d’inverno, ma anche ad esempio per la protezione dalla grandine. Più spesso degli altri modelli in commercio, il suddetto ha aggancio magnetico nella parte bassa, così da facilitare il posizionamento sulla vettura, ed il copri specchietti, evitando di avere lo specchietto ghiacciato nel momento in cui vorrete partire.

Auto al sicuro dal ghiaccio: ecco il copri parabrezza

Disponibile in due varianti differenti, una con gli agganci magnetici solo nella parte inferiore, ed una anche superiore, il modello più economico con cinque ganci, viene oggi commercializzato a 21,99 euro, un prezzo comunque di tutto rispetto in confronto a quello che potrebbe causare ad esempio una grandinata sul vetro della vettura.

Le dimensioni dello stesso sono adatte alla maggior parte dei cruscotti, infatti raggiunge 180 x 17 centimetri, ed una volta che non verrà utilizzato sarà facilmente arrotolabile su sé stesso. Il suo punto di forza è chiaramente la versatilità di utilizzo, poiché ad oggi si può pensare di utilizzarlo senza problemi sia d’inverno che d’estate, andando quotidianamente a proteggere il vetro anteriore, e gli specchietti, della vostra vettura, investendo cifre tutt’altro che elevate.