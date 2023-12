Trust è una realtà che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, poiché al giorno d’oggi gli utenti possono accedere a prodotti di ottima fattura, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere, come nel caso di Trust Trezo, il set composto da tastiera + mouse wireless, che oggi è possibile acquistare a meno di 30 euro.

All’interno della confezione il consumatore ha la possibilità di trovare due elementi, in primis la tastiera meccanica, completamente wireless (quindi effettivamente compatibile con un qualsiasi notebook o dispositivo in commercio), collegabile per mezzo del ricevitore USB che trasmette a 2.4GHz. Questa ha dimensioni standard, i tasti hanno una corsa non troppo elevata, ma la presenza del tastierino alfanumerico la rende estremamente più versatile di quanto immaginiate.

Trust: la tastiera ed il mouse più economici

Il set può essere acquistato su amazon con un risparmio assolutamente non da poco, infatti il prezzo consigliato attuale è di 39,99 euro, ma approfittando della riduzione del 25%, l’utente si ritrova a dover investire solamente 29,99 euro per il suo acquisto.

L’altra unità inclusa in confezione è il mouse wireless, un prodotto anch’esso compatibile senza problemi con qualsiasi dispositivo in commercio, caratterizzato da una buona ergonomia, ridotte dimensioni e dal clic silenzioso. Per facilitare la scrittura troviamo inoltre il comodo poggiapolsi, così da evitare lo stacco diretto con il piano di lavoro, nonché una resistenza a liquidi che dovrebbe impedire di rovinare completamente la tastiera, nel caso in cui si versasse al di sopra un caffè o dell’acqua. Al momento il prodotto può ancora essere ricevuto prima di Natale, per questo motivo consigliamo di acquistarlo subito.