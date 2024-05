SUV ibrido Symbioz di Renault: equilibrio tra tecnologia e comfort

Renault continua a seguire la propria strategia di espansione nel segmento SUV ed introduce il nuovo Symbioz, un modello completamente nuovo, posto tra la compatta Captur e il più grande Austral. Grazie ad una lunghezza di 4,41 metri, questo C-SUV può offrire il meglio delle auto Renault in termini di modularità, connettività ed efficienza, sia per l’uso quotidiano che i lungo viaggi.

Il SUV Symbioz possiede una motricità E-Tech Full Hybrid, che assicura un’ottima combinazione di prestazioni efficienti. Infatti, con un motore ibrido da 145 CV, il Symbioz si muove in modo agile, mantenendo nel contempo il peso totale dell’auto inferiore a 1.500 kg. Ciò che però rende il Symbioz unico è l’attenzione alla tecnologia e ai dettagli.

Il SUV dalle mille sorprese

Il Multi-Media System OpenR Link con Google integrato assicura una connettività avanzata e un’esperienza di guida intuitiva. Il tetto in vetro opacizzante, poi, sfrutta la tecnologia Solarbay per un’efficienza energetica ancora maggiore. Dal punto di vista della sicurezza e dell’assistenza alla guida, il SUV Symbioz ha diversi dispositivi di ultima generazione che assicurano una guida sicura e confortevole in qualsiasi circostanza.

Quello che ha più sorpreso gli appassionati del Symbioz è forse lo spazio che si ha a disposizione. In teoria dovrebbe essere un auto familiare compatta, ma il SUV presenta comunque un bagagliaio di grandi dimensioni fino a 624 litri. Questo può essere ulteriormente modulabile attraverso la panchetta scorrevole ed il pianale utilizzato per i sedili posteriori. Per chi porta con sé tanti bagagli o adora acquistare mobili IKEA, è l’ideale se si cerca un’auto capace di trasportare grandi oggetti o molte valige.

Il nuovo Renault Symbioz è un’aggiunta niente male alla gamma SUV del marchio francese. Tramite il suo mix di assistenza all’avanguardia, spazio e comfort siamo certi che conquisterà molti automobilisti. Considerando poi il suo design equilibrato e le sue prestazioni efficienti, questo SUV possiede tutto ciò che si possa mai cercare, soprattutto se ci si vuole affidare ad un brand importante senza dover spendere una fortuna.