Vi siete mai chiesti se fosse possibile non pagare legalmente il bollo auto? una delle tasse più odiate dal pubblico e non solo, proprio perché ritenuta a dir poco superflua. Ebbene, al giorno d’oggi esiste un piccolo escamotage che vi permetterà di raggiungere l’obiettivo prefissato, sebbene comunque sia presente un importante investimento da fare alla base.

Come ormai molti di voi sapranno, il Governo italiano ha abbracciato l’andamento dell’Unione Europea in termini di sviluppo del settore automobilistico, per questo motivo è stato pensato di introdurre degli incentivi (o eco-incentivi), per facilitare l’acquisto di vetture di questo tipo da parte del pubblico finale. I prezzi quindi sono facilmente riducibili, con la rottamazione di un veicolo termico, ma allo stesso tempo si aprono incredibili occasioni di risparmio, anche nel pagamento delle tasse.

Bollo auto, una tassa davvero discussa

Dopo aver ricevuto uno sconto importante sull’acquisto del mezzo, l’utente si ritrova a poter godere di una esenzione dal pagamento del bollo auto, applicata direttamente dalla Regione di appartenenza. Tale esenzione ha una durata temporale che varia in relazione appunto alla dislocazione territoriale, vi possiamo sin da subito dire che i più fortunati sono i residenti in Lombardia e Piemonte, che si ritrovano a poter godere di una esenzione a vita, mentre tutti gli altri hanno un’esenzione per un periodo che oscilla tra 3 e 5 anni.

Consigliamo, ad ogni modo, di verificare il tutto direttamente sul sito della propria Regione.