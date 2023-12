.

OnePlus, l’ azienda cinese di elettronica di consumo di proprietà di Oppo, ha ufficialmente annunciato il rilascio globale degli smartphone OnePlus 12 e OnePlus 12R. Prepariamoci quindi, ad accogliere in Europa, i due attesi modelli di cellulare, disponibili in Cina già dall’inizio di Dicembre.

L’evento che segnerà la loro presentazione a livello globale, avverrà il 23 Gennaio 2024, durante il OnePlus Smooth Beyond Belief, che secondo l’orario italiano si terrà alle 15:00 del pomeriggio.

Quello di cui vi stiamo parlando non è affatto una fuga di notizie, ma informazioni che sono state rilasciate in modalità ufficiale.

OnePlus 12 e 12R: tutte le principali caratteristiche

Insieme al OnePlus 12, come detto, ci sarà anche il debutto del OnePlus 12R, che non è ancora stato rilasciato nemmeno in Cina.

Quest’ultimo rappresenta una linea esistente esclusivamente in India e Cina per il momento e non è ancora stata distribuita altrove.

Per questa ragione, mentre il progetto del OP 12 è già piuttosto noto, quello del 12R è ancora un mistero.

Ma non vi preoccupate, in base ad alcune informazioni che girano sul web, possiamo già definire le principali specifiche tecniche e caratteristiche di entrambi i modelli.

ONEPLUS 12

DISPLAY:

– AMOLED 3D da 6,82 pollici, risoluzione 1.440 x 3.168 pixel (510 ppi);

– Frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz, 4.500 nit di luminosità massima;

– Copertura 100% DCI-P3, Always on, PWM 2.160 Hz;

– Vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2;

SOC:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, raffreddamento a camera di vapore da 9.140 mm2;

– 12, 16 o 24 GB di RAM;

– LPPPDR5X e 256;

– 512GB o 1TB di archiviazione UFS 4.0.

CONNETTIVITÀ:

5G, dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, emettitore IR, GPS

– 2x altoparlanti;

– 2x microfoni;

– Dolby Atmos, audio spaziale

SBLOCCO:

Tramite lettore di impronte digitali in display;

IP65

ColorOS 14.0 basato su Android 14 (da noi con la Oxygen OS)

– Anteriore: 32 MP , f/2,4, lunghezza focale equivalente 21 mm;

– Posteriore wide: 50 MP, sensore Sony LYT-808 da 1/1,4 pollici, f/1,6, 23 mm focale equivalente, AF, OIS.

VIDEO:

Fino a 8K a 24 fps

– Teleobiettivo: 64 MP, 1/2″, f/2,6, 70mm focale equivalente, AF, OIS, zoom ottico 3x;

– Ultra wide: 48 MP, 1/2″, f/2,2, FOV 114°, 14 mm focale equivalente, AF, macro 3,5 cm;

BATTERIA:

5.400 mAh, ricarica cablata 100 watt, wireless 50 watt, inversa 10 watt

164,3 x 75,8 x 9,15 mm per 220 grammi.

Per quanti riguarda invece il modello 12R, abbiamo:

2. ONEPLUS 12R

DISPLAY:

– AMOLED 6,7 pollici, risoluzione 1,5K;

– Frequenza di aggiornamento 120 Hz

SOC:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– fino a 16 GB di RAM LPDDR5X;

– 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0;

SBLOCCO:

Lettore di impronte digitali in display

OxygenOS 14 su base Android 14

Stereo, Alert slider;

5G

– Anteriore: 16 MP;

– Posteriore wide: 50 MP con stabilizzazione ottica;

– Post. Ultra Wide: 8 MP ultra grandangolare;

– Post. teleobiettivo: 32 MP;